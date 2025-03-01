За добу енергетики заживили майже 27 тисяч споживачів

Упродовж доби українські енергетики відновили електропостачання для 26 590 споживачів, що знеструмлювалися через бойові дії.

Про це повідомляє Міненергетики.

"Минулої доби енергетики відновили живлення для 26 590 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій", — ідеться у повідомленні.

Через пошкодження, завдані обʼєктам енергетичної інфраструктури російськими атаками, оператор системи передачі вимушено застосовує обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

У Міненерго для зниження навантаження на систему закликали раціонально використовувати електроенергію протягом дня, особливо у пікові години вранці та ввечері.