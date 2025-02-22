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За добу енергетики відновили живлення для понад 36 тисяч споживачів

У Міненерго закликають раціонально використовувати електроенергію.

За добу енергетики відновили живлення для понад 36 тисяч споживачів
Фото: /mykyivregion.com.ua

За добу енергетики Міненерго відновили живлення для понад 36 тисяч споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 36 460 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", – йдеться у повідомленні.

Рівень води у ставку ЗАЕС достатній для забезпечення потреб станції.

  • Вже тиждень "Укренерго" вводить обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
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