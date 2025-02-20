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Радник Трампа Волц наполягає, аби Україна підписала зі США угоду про корисні копалини

"Враховуючи те, що Америка зробила для України, їм потрібно збавити тон, уважно подивитися і підписати цю угоду", - заявив Волц.

Радник Трампа Волц наполягає, аби Україна підписала зі США угоду про корисні копалини
Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц
Фото: Facebook/Mike Waltz

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Україна підписати зі Штатами угоду про корисні копалини, передає «Європейська правда».

В етері каналу Fox News Волц розповів про марне очікування у Білому домі через те, що Київ відкинув «справді історичну можливість мати США як співінвестора в українську економіку, її ресурси і справжнього партнера у майбутньому України у спосіб, який став би найкращою гарантією безпеки з тих, які вони хочуть».

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Також радник Трампа поскаржився на даремні сподівання щодо підписання угоди віцепрезидента Джей Ді Венса у Мюнхені і міністра фінансів Скотта Бессента, котрий приїздив до Києва.

«Враховуючи те, що Америка зробила для України, їм потрібно збавити тон, уважно подивитися і підписати цю угоду... Ми зробили багато для безпеки України, і те, що ми хочемо змінити природу нашої допомоги, не може когось ображати. Президент готовий підвести цю війну до кінця», – сказав Волц.

Також радник Трапа заперечив, що Штати не проводили консультації з Україною і союзниками.

«У дипломатії для цього є термін. Він називається "човникова дипломатія", тому що запрошення всіх за стіл переговорів одночасно не спрацьовувало в минулому... Тож ми залучили одну сторону, ми залучили іншу сторону, а потім ми будемо мати процес, що рухається вперед під керівництвом і лідерством президента Трампа», – сказав Волц.

  • Цього місяця Україні відвідав глава Мінфіну США Скотт Бессент і привіз чернетку угоди щодо рідкісноземельних металів. Штати хотіли отримати у власність 50% сировини як компенсацію за допомогу у війні. Володимир Зеленський не погодився йти на такий крок і угоду не підписав.
  • Опісля документ доопрацювали і передали американцям на Мюнхенській безпековій конференції
  • Згодом Зеленський розповів, що американські пропозиції стосовно доступу до українських цінних корисних копалин були чіткими лише в одному – в отриманні половини українських ресурсів, які перерахували в документі. Натомість нічого не йшлося про гарантії безпеки.
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