В Андріївці на Донеччині росіяни знищили старовинну церкву, згадки про яку починаються з 1793 року

У селі Андріївка Донецької області російська армія знищила старовинну дерев’яну церкву Різдва Пресвятої Богородиці, згадки про яку починаються з 1793 року.

Про це повідомляє Донецька ОВА.

"У лютому 2025 року церква Різдва Пресвятої Богородиці, яка століттями була духовним осередком, знищена російськими обстрілами. Це не лише втрата релігійної споруди, а й черговий доказ цілеспрямованого нищення української культурної спадщини", – зазначають в ОВА.

Перші згадки про храм у слободі Андріївка датуються 1793 роком. Освячення першої церкви відбулося 1795 року, а в 1886 році її було замінено на нову будівлю з дзвіницею. Храм поступово розвивався.

Фото: Донецька ОВА

Однією з особливостей церкви була керамічна теракотова плитка, виготовлена на знаменитому заводі "Дзевульський і Лянге" у Слов’янську.

"Руйнування храму в Андріївці – лише один із прикладів систематичного знищення української культури. Впродовж війни агресор завдав непоправної шкоди десяткам церков, історичних будівель, пам’ятників культури та музеїв", — додають там.

Станом на січень 2025 року на Донеччині зафіксовано 164 об’єкти культурної спадщини, що зазнали пошкоджень або руйнувань через воєнні дії. Найбільше постраждали пам’ятки Маріупольської, Святогірської та Бахмутської громад, які занесені до Списку історичних населених місць України.

Відбудова знищених пам’яток буде складним і тривалим процесом. Проте жодне відновлення не зможе стерти біль від втрати. І допоки живе пам’ять про нашу спадщину, її неможливо знищити. Україна продовжує боротьбу не лише за свою територію, а й за свою культуру, історію та національну ідентичність.

І хоча агресор намагається стерти нашу історію, пам’ять про неї залишиться, а зруйновані святині обов’язково постануть знову.