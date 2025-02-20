​В Офісі Президента почалася зустріч спецпредставника Трампа і Зеленського

Спілкування із журналістами не буде, додали в ОПУ.

20 лютого в Офісі Президента України стартувала зустріч спецпредставника з питань України та Росії Кіта Келлога і Володимира Зеленського.

Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, передає кореспондент LB.ua.

В ОПУ зауважили, що на прохання американської сторони запитання, заяви для журналістів та відповіді не передбачені.