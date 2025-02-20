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​В Офісі Президента почалася зустріч спецпредставника Трампа і Зеленського

Спілкування із журналістами не буде, додали в ОПУ.

​В Офісі Президента почалася зустріч спецпредставника Трампа і Зеленського
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

20 лютого в Офісі Президента України стартувала зустріч спецпредставника з питань України та Росії Кіта Келлога і Володимира Зеленського.

Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, передає кореспондент LB.ua.

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В ОПУ зауважили, що на прохання американської сторони запитання, заяви для журналістів та відповіді не передбачені.

  • Напередодні відбулася зустріч глави Офісу Андрія Єрмака з Келлогом. Єрмак повідомив, що для американця будуть брифінги від військового командування та командувачів на місцях про ситуацію на полі бою. 
  • Того ж дня Володимир Зеленський заявив під час брифінгу для представників ЗМІ, що Келлог  матиме змогу також отримати рейтинги довіри й можливість поспілкуватися з українцями, будуть при цьому зустрічі щодо військових, розвідки, СБУ.
  • Зеленський також підтвердив готовність поїхати на фронт разом із Келлогом, щоб зустрітися з військовими, які захищають Україну від російської агресії.
  • Келлог прибув в Україну після зустрічі делегацій США і Росії у Саудівській Аравії, куди ані Україну, ані ЄС не запросили. 
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