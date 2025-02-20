​В Офісі Президента почалася зустріч спецпредставника Трампа і Зеленського

20 лютого в Офісі Президента України стартувала зустріч спецпредставника з питань України та Росії Кіта Келлога і Володимира Зеленського.
Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, передає кореспондент LB.ua.
В ОПУ зауважили, що на прохання американської сторони запитання, заяви для журналістів та відповіді не передбачені.
- Напередодні відбулася зустріч глави Офісу Андрія Єрмака з Келлогом. Єрмак повідомив, що для американця будуть брифінги від військового командування та командувачів на місцях про ситуацію на полі бою.
- Того ж дня Володимир Зеленський заявив під час брифінгу для представників ЗМІ, що Келлог матиме змогу також отримати рейтинги довіри й можливість поспілкуватися з українцями, будуть при цьому зустрічі щодо військових, розвідки, СБУ.
- Зеленський також підтвердив готовність поїхати на фронт разом із Келлогом, щоб зустрітися з військовими, які захищають Україну від російської агресії.
- Келлог прибув в Україну після зустрічі делегацій США і Росії у Саудівській Аравії, куди ані Україну, ані ЄС не запросили.