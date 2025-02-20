Міністри закордонних справ G20 збираються у ПАР, але представника США не буде

Темою зустрічі будуть питання "напруженості" у торгівлі та ситуація в Україні.

Підготовка до зустрічі міністрів закордонних справ Великої двадцятки в Йоганнесбурзі

Міністри закордонних справ країн Великої двадцятки зустрічаються 20-21 лютого у ПАР. Проте представника США не буде.

Як пише Reuters, темами саміту є напруженість між членами G20 через війну в Україні та торговельні суперечки.

Країни G20, на які припадає приблизно 85% світового ВВП і три чверті торгівлі, часто намагаються порозумітися одна з одною, але геополітичні розбіжності після вторгнення Росії в Україну в 2022 році зробили ці стосунки неспокійнішими, ніж будь-коли.

Розбіжності посилилися після того, як президент Дональд Трамп вступив на посаду місяць тому і запровадив швидкі зміни в торговельній та зовнішній політиці Штатів.

Південно-Африканська Республіка зараз головує у групі, і для президента країни Сиріла Рамафоси перша зустріч G20 в Африці є можливістю змусити багаті країни прислухатися до проблем бідніших країн: посилення нерівності, неадекватні заходи щодо зміни клімату та проблеми фінансової системи, яка надає перевагу інвестиційним банкам, а не бідним суверенним боржникам.

Проте Сполучені Штати не будуть присутні. Держсекретар Марко Рубіо раніше цього місяця відхилив запрошення через "дуже погано узгоджену програму різноманітності, справедливості та залучення".

Видання пише, що зустріч відбудеться, оскільки Трамп "перевернув політику солідарності США з Україною, намагаючись досягти миру у її війні з Росією".

Відсутність США – це можливість для Китаю розширити свій вплив, адже ця країна має другу за величиною економіку світу. Такі зусилля Пекіна зазвичай зосереджені на Глобальному Півдні, але Китай швидко намагався отримати вигоду з "тріщин" у трансатлантичному альянсі.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило в понеділок, що "здорові та стабільні" відносини Китаю та ЄС потрібні зараз як ніколи.