Президент Литви оприлюднив план підтримки України

Зокрема, на думку Науседи, членство України в НАТО не можна відкидати.

Президент Литви Гітанас Науседа оприлюднив план дій для підтримки України.

“Ми маємо діяти зараз, щоб підтримати Україну та зміцнити безпеку Європи. Більше ніяких розмов – час діяти”, - написав Науседа.

Він наголосив, що необхідні реальні гарантії безпеки для України – членство в НАТО має залишатися на столі. Також вступ України до ЄС має бути прискорений, цільова дата вступу - до 2030 року.

Крім того, Росія має відповідати за військові злочини, а санкції мають діяти до припинення агресії.

Також необхідно терміново профінансувати озброєння та виділити 10 млрд євро для оборонної промисловості України.

Мають бути арештовані заморожені російські активи, та запровадженні тарифи на імпорт з Росії/Білорусі.

“Безпека України є частиною європейської безпеки. Давайте діяти разом”, - підсумував Науседа .