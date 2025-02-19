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Шмигаль і новопризначений прем'єр Бельгії обговорили деталі 16 пакета санкцій щодо РФ

Прем’єр-міністр Бельгії запевнив, що вся допомога, зокрема в межах безпекової угоди та міжнародних коаліцій, продовжиться.

Шмигаль і новопризначений прем'єр Бельгії обговорили деталі 16 пакета санкцій щодо РФ
Денис Шмигаль із прем'єр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером
Фото: Урядовий портал

Очільник уряду України Денис Шмигаль обговорив із новопризначеним прем'єр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером продовження підтримки України та посилення санкцій проти Росії. 

Як пише на "Урядовому порталі", прем’єр-міністр України проінформував свого колегу щодо поточної ситуації в країні та розповів про безперервний російський терор проти мирних міст, цивільної та енергетичної інфраструктури. Денис Шмигаль підкреслив важливість підтримки, яку Бельгія надає для енергетичного сектору України.

Урядовці обговорили посилення санкцій щодо РФ і деталі нового 16-го пакета. Також важливою темою розмови стала конфіскація заморожених російських активів.

Глава українського уряду акцентував на важливості продовження допомоги Україні. Він сказав, що важливо забезпечити безперебійні надходження в межах ініціативи Ukraine Facility та подякував Бельгії за підтримку зазначеного механізму.Прем’єр-міністр Бельгії запевнив, що вся допомога, зокрема в межах безпекової угоди та міжнародних коаліцій, продовжиться.

  • Нещодавно стало відомо, що Бельгія спрямує 1,7 млрд євро податків від заморожених російських активів Euroclear на допомогу Україні.
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