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Посли ЄС погодили 16-й пакет санкцій проти РФ, який буде ухвалено Радою ЄС 24 лютого

Один із європейських дипломатів зауважив, що це рішення – “чіткий сигнал з боку ЄС: наша лінія залишається незмінною”.

Посли ЄС погодили 16-й пакет санкцій проти РФ, який буде ухвалено Радою ЄС 24 лютого
Фото: EPA/UPG

Посли країн-членів Європейського союзу погодили 16-й пакет санкцій для Росії, який буде остаточно ухвалено у понеділок, 24 лютого, на Раді ЄС з питань закордонних справ, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на європейського дипломата. 

“Щойно COREPER (Комітет постійних представників, – ред.) ухвалив 16-й пакет санкцій. Він буде прийнятий міністрами в понеділок на Раді з питань закордонних справ, у день 3-ї річниці з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну”, – сказав він.

При цьому дипломат зауважив, що це рішення – “чіткий сигнал з боку ЄС: наша лінія залишається незмінною”. 

“Ми продовжуємо підтримувати Україну і продовжуємо застосовувати санкції проти російського агресора, тому що це правильно, захищаючи міжнародні правила та порядок та захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України”, – наголосив він.

За даними Financial Times, санкції стосуватимуться російського алюмінію. Також буде посилено санкції на експорт російської нафти.

Зокрема, під санкції потраплять ще 13 банків та 73 танкери “тіньового флоту”.

“Я вітаю домовленості щодо нашого 16-го пакету санкцій. ЄС ще сильніше націлюється на більшу кількість суден тіньового флоту Путіна та вводить нові заборони на імпорт та експорт. Ми прагнемо продовжувати тиск на Кремль”, – написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 

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