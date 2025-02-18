Умєров: в ОАЕ говорили про повернення військовополонених

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про візит до Обʼєднаних Арабських Еміратів.
За словами міністра, ішлося, зокрема, про повернення українських військовополонених.
«Вдячні нашим партнерам з ОАЕ за підтримку та допомогу в цьому важливому процесі», - додав глава Міноборони.
- Володимир Зеленський на чолі з українською делегацією прибули в ОАЕ 16 лютого. Глава держави тоді повідомив, що із партнерами говоритимуть, зокрема, і про інвестиції, економічне партнерство і гуманітарну програму.
- Також Україна і ОАЕ підписали угоду про безмитне ввезення широкої групи товарів.