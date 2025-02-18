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Умєров: в ОАЕ говорили про повернення військовополонених

Міністр подякував Еміратам за допомогу в цьому процесі.

Умєров: в ОАЕ говорили про повернення військовополонених
Володимри Зеленський і Рустем Умєров в ОАЕ
Фото: Facebook/Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про візит до Обʼєднаних Арабських Еміратів.

За словами міністра, ішлося, зокрема, про повернення українських військовополонених.

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«Вдячні нашим партнерам з ОАЕ за підтримку та допомогу в цьому важливому процесі», - додав глава Міноборони.

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