Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?

LB.ua намагався знайти відповіді на ці й не лише ці запитання.

І головне — які саме вибори можливі восени 2025 року: президентські, парламентські чи місцеві?

Як забезпечити волевиявлення понад мільйона захисників України та мільйонів внутрішньо переміщених й українців за кордоном?

На початку лютого спеціальний представник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог наголосив, що США хочуть, аби Україна провела вибори. Можливо, до кінця року. Особливо якщо в найближчі місяці досягнуть перемир'я з Росією. Однак уже днями Келлог, на якого в Києві чекають 20 лютого, підкреслив, що рішення про проведення виборів має ухвалювати Україна.

Петро Порошенко в одному з останніх інтерв'ю зробив гучну заяву про те, що вибори в Україні точно відбудуться 26 жовтня 2025 року. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія нагадав п’ятому президенту, що вибори під час воєнного стану, по-перше, неможливі. «А по-друге, в рамках діалогу Жана Моне лідери всіх фракцій і груп уклали угоду, що вибори відбудуться не раніше ніж через шість місяців після закінчення воєнного стану», — написав Арахамія.

Фото: EPA/UPG

Проблеми з Реєстром виборців і Єдиною інформаційно-аналітичною системою виборів

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик наголосив LB.ua, що політичне рішення провести вибори, коли скасують воєнний стан, може бути. Але через виклики великої війни їхня підготовка вже має ряд принципових проблем.

Перша велика — немає виборчої інфраструктури.

«ЦВК не фінансують у нормальному обсязі з 2022 року. На сьогодні не виділені кошти на створення Єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС) «Вибори» відповідно до нового Виборчого кодексу», — сказав він.

Дубовик нагадав, що до змін Виборчого кодексу (грудень 2019 року) були окремі інформаційно-аналітичні системи для різних типів виборів і референдумів. Але новий зобов’язав ЦВК створити цілісну ЄІАС з єдиним інформаційним ядром. Софт цієї системи для місцевих виборів підготували, восени 2020 року провели вибори на місцях за новою виборчою системою. Однак для президентських і парламентських виборів такого софту в ЄІАС досі не створили, бо на це необхідно понад 600 млн грн, а наразі з держбюджету не виділили ні копійки, каже Дубовик.

Окремі компоненти ЄІАС мала профінансувати USAID, проте всі проєкти агенції зараз заморожені.

Крім того, каже представник ЦВК, є ще одна інфраструктурна перешкода — треба облаштувати місця для голосування на прифронтових територіях, закупити виборчі урни. Коштів на це теж бракує.

Фото: oporaua.org Дубовик Сергій

«Та й взагалі немає розуміння того, в межах якої території ми будемо проводити вибори, а де це буде неможливо», — пояснив Сергій Дубовик.

Третє питання — це конституційно-правові аспекти.

Законодавство передбачає лише чергові, позачергові і проміжні види виборів. Статус повоєнних виборів з правового погляду дискусійний, зазначив Дубовик. Згідно з Конституцією, чергові вибори президента України проводять в останню неділю березня, народних депутатів України — в останню неділю жовтня. Ані Конституція України, ані Виборчий кодекс не передбачають повоєнних виборів. Потрібно законодавчо врегулювати ці питання, підкреслив Дубовик.

«Говорити про скасування воєнного стану на сьогодні можна лише теоретично. Плюс за останні майже три роки ухвалено нове законодавство воєнного стану. Коли практично в кожному законі, рішенні уряду, місцевих адміністрацій, самоврядування є посилання — "на час дії воєнного стану", "на три місяці після припинення дії такого стану" і так далі», — підкреслив Дубовик.

Тобто воєнний стан скасують не одразу — це робитимуть поступово.

Ще один серйозний виклик — чи існуватиме надалі, навіть в умовах скасування воєнного стану, загроза російських ударів по нашій території. А значить — під питанням безпекові умови передвиборчої кампанії, процесу голосування, підрахунку голосів.

Фото: EPA/UPG Військовослужбовець голосує на парламентських виборах у Краматорську, 26 жовтня 2014 р.

Тут також варто згадати право бути обраним. Мова про військових, які не залишать лінію бойового зіткнення одразу після гіпотетичного скасування воєнного стану. А значить — їхнє право, як голосувати, так і бути обраними, проводити повноцінну агітацію у разі балотування — теж під питанням.

Наступне завдання — це оновлення Державного реєстру виборців. Зі слів Дубовика, ЦВК системно працює над цим вже понад рік. Комісія вже відкрила інформацію про обраних депутатів і склад виборчих комісій. Коли ж ЦВК отримає від кіберфахівців дозвіл, то відкриє третю компоненту реєстру, коли виборці зможуть перевірити свою виборчу адресу.

«Наразі разом з органами місцевого самоврядування і місцевими адміністраціями ми також завершуємо впорядкування виборчих дільниць. Принаймні, на території, підконтрольній уряду України», — додав Дубовик. Мова йде про зміну переліку та меж дільниць у зв’язку з перейменуванням населених пунктів та вулиць.

Загалом, за його прогнозами, повністю оновити Державний реєстр виборців цілком реально до жовтня 2025 року. Що ж стосується решти виборчої інфраструктури, законодавчого забезпечення цього процесу, визначення конституційного статусу цих виборів — є питання.

«Тому досить важко говорити про можливість якогось виборчого бліцкригу», — переконаний заступник голови ЦВК Дубовик.

Фото: EPA/UPG

Закон про перші повоєнні вибори не готовий

Ще одне завдання з «зірочкою» — ухвалення окремого закону про особливості проведення перших повоєнних виборів.

Понад рік тому на базі Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування створили робочу групу, щоб напрацювати проєкт такого закону.

Очільниця робочої групи Аліна Загоруйко («Слуга народа») розповіла LB.ua про невтішні результати роботи групи:

«Прикро так говорити, але — як є. Підготовка законопроєкту — на нульовій стадії або ж на стадії розмов», — констатує Загоруйко.

Тож, досі немає:

— чітких критеріїв неможливості проведення виборів на окремих територіях (лунали пропозиції прив’язати ці критерії до наближеності територій до РФ, частоти та загрози обстрілів, знищення міст та сіл, де фізично немає мешканців та інфраструктури);

— механізму щодо забезпечення реалізації права голосу громадян за кордоном та ВПО.

За даними мережі «ОПОРА», на листопад 2024 року на обліку ВПО перебувало 4,6 млн людей. Як вони будуть голосувати за новим місцем проживання — незрозуміло.

За межами України знаходиться 7,6 млн наших громадян. За чинним Виборчим кодексом, проголосувати за кордоном можливо лише у консульських установах та посольствах. Проте ці установи фізично не зможуть прийняти всіх охочих у день проведення виборів.

Цікаво, що Петро Порошенко у тому ж інтерв`ю заявив, що Міністерство національної єдності України вже створює хаб в Берліні «виключно для підготовки виборів».

Фото: Олександр Ратушняк Віце-прем’єр-міністр — міністр національної єдності України Олексій Чернишов

Віце-прем’єр-міністр — міністр національної єдності України Олексій Чернишов розповів LB.ua, що, справді, в межах Мюнхенської безпекової конференції-2025 уклали угоду та підписали спільну декларацію між Міністерством національної єдності та Міністерством зовнішніх справ Німеччини щодо створення «Хабу єдності» в Берліні. Такі ж центри Україна планує відкрити у Польщі, Чехії, Італії, Іспанії, можливо, у Великій Британії.

«І жодного стосунку до виборчого процесу вони, безумовно, не мають. Крапка. Зараз мова (про вибори) взагалі не йде. Тому називати конкретні дати (як Петро Порошенко) я б не став», — сказав Чернишов LB.ua.

Онлайн чи поштою? Відкриті чи закриті списки? Повернення до мажоритарки?

Ще одне дискусійне питання — чи можливе голосування онлайн або поштою, про що раніше заявляла голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Фото: Макс Требухов Олександр Корнієнко, перший віцеспікер Верховної Ради

Перший віцеспікер ВРУ Олександр Корнієнко в коментарі LB.ua запевнив, що «голосування онлайн чи поштою не розглядається як опція для голосування на повоєнних виборах», — сказав він.

На думку нардепки Аліни Загоруйко, дистанційне голосування викликає не лише питання відповідності Конституції (ст. 71 — право прямого та таємного голосування). У першу чергу — це питання кіберзагроз, неможливості спостереження за ходом голосування та підрахунком. І, як наслідок, — постане питання до легітимності таких результатів голосування.

Гіпотетично, на думку Загоруйко, у разі непродовження воєнного стану 9 травня 2025 року (саме до цієї дати ВР вчергове продовжила ВС) до жовтня 2025 року часу для підготовки виборів вистачить.

Фото: надано Аліною Загоруйко Аліна Загоруйко

Але так і не вирішено — яких саме виборів: парламентських, президентських чи місцевих? Це також законодавчо мав би врегулювати парламент.

І без змін до чинного Виборчого кодексу тут не обійтися.

Зокрема, в парламенті не визначилися: залишати чинну пропорційну систему з преференцією, коли виборець може обрати не лише політичну партію, а й поставити «галочку» у бюлетені за конкретного кандидата? Чи партійні списки взагалі зробити закритими? Або ж депутати можуть повернутися до змішаної системи, принаймні, для місцевих виборів.

Ще одне проблемне питання — забезпечення вільного та рівного доступу кандидатів до медіа. І при цьому захист інформаційного простору від втручання Росії. Адже ворог однозначно втручатиметься у процес, аби максимально поляризувати суспільство.

Скільки ж часу потрібно для підготовки до виборів?

Колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера нагадав LB.ua, що експерти з виборчого права з Центру політико-правових реформ, ОПОРИ, IFES постійно наполягають на одному: з часу закінчення воєнного стану потрібно щонайменше шість місяців для повноцінної підготовки до післявоєнних виборів.

Але, якщо тиск адміністрації Дональда Трампа та суспільства з вимогами негайного проведення виборів буде настільки колосальним, то ніхто пів року не чекатиме, переконаний Магера.

Фото: Макс Требухов Колишній заступник голови ЦВК України Андрій Магера

«Якщо допустити, що датою голосування перших післявоєнних виборів є 26 жовтня 2025 року, то це означає, що виборчий процес президентських виборів має розпочатися наприкінці липня (за 90 днів). А до липня має не лише закінчитися воєнний стан, але й вжиті заходи для підготовки самого процесу», — додає Магера.

Остаточного рішення, які саме вибори мають відбутися — президентські, парламентські чи місцеві — так і немає. А сценарій проведення одночасно таких виборів восени цього року Магера назвав сумнівним.

«У будь-якому разі, суміщення усіх типів виборів — це дуже погано. Особливо президентських з парламентськими. Ці вибори ніколи не поєднували в нашій історії навіть у мирний час», — підкреслив Магера.

Голова правління мережі «ОПОРА» Ольга Айвазовська також переконана, що Україна знаходиться «в найнижчій точці готовності (до виборів) з найвищою потенційною точкою тиску на нас станом на сьогодні».

Фото: Олександр Попенко Ольга Айвазовська

«Як тільки відбудеться режим припинення вогню, то вибори в Україні доведеться провести орієнтовно через шість місяців. У той же час, коли для підготовки повноцінних постконфліктних виборів треба хоча б 12 місяців. А ми не готові абсолютно», — зазначила вона.