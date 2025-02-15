У Берліні відкриють "Хаб єдності", де допомагатимуть українцям

Сьогодні, 15 лютого, на полях Мюхенської конференції з безпеки у присутності федерального канцлера Олафа Шольца та президента України Володимира Зеленського підписали декларацію про наміри щодо створення українських "Хабів єдності". Угоду підписали український міністр національної єдності Олексій Чернишов та глава відомства федерального канцлера Вольфганг Шмідт.

Як йдеться у повідомленні пресслужби німецького МВС, перший Хаб незабаром відкриють у Берліні.

«Unity Hubs» будуть контактними пунктами для українських біженців у Німеччині. Там надаватимуть культурні можливості, пропонуватимуть уроки мови та культури, підтримуватимуть у пошуку роботи в Україні та Німеччині, а також консультуватимуть щодо добровільного повернення в Україну та внеску у відбудову країни.

Олексій Чернишов зазначив, що підписання спільної декларації про наміри відкриття Українського центру єдності в Берліні є важливим крок для підтримки українців за кордоном.

"Це професійний простір, який підтримує спільноту, об’єднує ділові та культурні ініціативи. Це забезпечить доступ до можливостей навчання та кар’єри як в Україні, так і в країні перебування. Тут люди, які шукають захисту, отримують допомогу в інтеграції, навчанні та розвитку власних ініціатив. І ті, хто бажає отримати комплексну підтримку для повернення додому", сказав він і подякував німецьким партнерам за потужний жест солідарності.

За словами Чернишова, так будуються не лише інституційні механізми допомоги, а й надійний міст дружби між Україною та Німеччиною.

"Протягом майже трьох років в Україні щодня гинуть люди внаслідок смертоносної війни Путіна. Страждання незмірні. Нам було зрозуміло з самого початку: ми на боці українського народу. Це заповідь людства. Зараз у Німеччині проживає 1,24 мільйона людей, які втекли від цієї жорстокої війни. Лише дітей та молоді серед них 350 тисяч. З нами вони будуть у безпеці, поки триває війна", прокоментувала федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

"Unity Hub" також співпрацюватиме з Центром зайнятості та Федеральним агентством зайнятості для подальшого покращення інтеграції громадян України на ринок праці в Німеччині.

У жовтні 2024 року працевлаштованими та платниками соціального страхування вже були 240 тисяч громадян України, що на 74 тисячі більше, ніж за відповідний місяць минулого року. Крім того, було близько 50 500 малозайнятих осіб з українським громадянством.

Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку вже добровільно підтримує репатріантів, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та незахищені групи в Україні житлом, пошуком роботи та навчанням. Наприклад, ініціатива Skills Alliance, заснована на конференції Ukraine Recovery Conference 2024, працює над навчанням і освітою українців, щоб допомогти відбудувати свою країну. Ініціатива спрямована насамперед на молодь, внутрішньо переміщених осіб та жінок в Україні та відкрита для тих, хто добровільно повертається.