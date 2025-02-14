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Зеленський і Наусєда у Мюнхені обговорили продовження інвестицій у виробництво далекобійної зброї

Також ішлося про посилення нашої держави й тиск на Росію.

Зеленський і Наусєда у Мюнхені обговорили продовження інвестицій у виробництво далекобійної зброї
Володимир Зеленський і Гітанас Науседа у Мюнхені 14 лютого 2025 року
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський зустрівся у Мюнхені із президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

Як ідеться на сайті Президента, лідери обговорили координацію зусиль для напрацювання спільної позиції України, Європи та США, а також кроки, необхідні для посилення нашої держави й тиску на Росію.

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Особливу увагу приділили оборонній підтримці, зокрема, постачанню артилерії та посиленню ППО. 

Зеленський сказав Науседі, що лише під час останньої балістичної атаки на Київ довелося використати 10 ракет Patriot. 

Також обидва президенти обговорили продовження інвестицій в українське виробництво далекобійної зброї.

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