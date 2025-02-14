В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
Олег Покальчук: «Цивільне суспільство значно психопатичніше, ніж військове»
Олег Покальчук: «Цивільне суспільство значно психопатичніше, ніж військове»
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
У порядку денному — віра. Чому для України важливо подружитися з пасторкою Трампа
У порядку денному — віра. Чому для України важливо подружитися з пасторкою Трампа
Джерела: санкції проти Коломойського впровадили за поданням СБУ, проти Порошенка – уряду
Джерела: санкції проти Коломойського впровадили за поданням СБУ, проти Порошенка – уряду
Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?
Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?
ГоловнаПолітика

Пленарний день: "ЄС" продовжила блокування трибуни, міністрів не пустили до зали

В залі було обмаль парламентарів.

Пленарний день: "ЄС" продовжила блокування трибуни, міністрів не пустили до зали
Блокування трибуни
Фото: Європейська солідарність у Facebook

Години запитань до уряду, що традиційно проходить у Верховній Раді у пленарні п'ятниці, нині не було. Фракція "Євросолідарності" закрила прохід міністрам до їхніх місць. 

Після виконання державного гімну депутати розійшлися, повідомив нардеп Олександр Федієнко. У залі, судячи з відео, присутніх депутатів було обмаль. 

На місці, передбаченому для членів уряду, натомість стояли депутати фракції "Європейська солідарність" на чолі з її головою Петром Порошенком, проти якого РНБО днями застосувала санкції. Перед початком засідання ця фракція продовжила блокування трибуни, розпочате вчора на знак незгоди з обмежувальними заходами проти її лідера

Депутати Євросолідарності на місці уряду в залі ВР
Фото: Ірина Геращенко в Telegram
Депутати Євросолідарності на місці уряду в залі ВР

Депутати також прибрали крісло спікера ВР. 

Депутатка Ірина Геращенко ("ЄС") сказала, що немає законодавчої вимоги, щоб спікер Ради саме сидів. Повернути крісло просив "слуга народу" Андрій Мотовиловець.

"Хочу сказати, що в Регламенті Верховної Ради нема такого, що спікер саме сидячи має вести засідання", – сказала вона. 

Зрештою Стефанчук відкрив засідання, але в цей час на його столі сиділа депутатка Софія Федина, а Геращенко питала, чи голосував він за рішення РНБО про санкції. 

Голові уряду Денису Шмигалю "ЄС" кричала "Ганьба!". Шлях до місць, передбачених для міністрів, перекрили інші члени фракції. Ніна Южаніна сказала прем'єру, що зараз їх ніхто на місця не пустить, "хіба вперед ногами" винесуть. 

Дениса Шмигаля не пустили на місце в залі
Фото: скріншот
Дениса Шмигаля не пустили на місце в залі

  • Учорашнє пленарне засідання теж тривало лише декілька хвилин. "ЄС" блокувала трибуну, протестуючи у зв'язку з санкціями проти Петра Порошенка.
  • Указ про застосування безстрокових обмежувальних заходів проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Жеваго та Медведчука опублікували вчора.
  • Президент Володимир Зеленський аргументував санкції "виведенням мільярдів" гривень за кордон під час війни. Він сказав, що пов'язані з Порошенком і Медведчуком компанії причетні до цього. Президент сказав, що санкції можуть зняти, якщо кошти повернуть Україні. 
  • Петро Порошенко сказав, що знав про підготовку санкцій заздалегідь. Він назвав це антиконституційним рішенням, головним замовником якого є президент.
  • Більше про це – в матеріалі "Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?". 
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies