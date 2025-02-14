Години запитань до уряду, що традиційно проходить у Верховній Раді у пленарні п'ятниці, нині не було. Фракція "Євросолідарності" закрила прохід міністрам до їхніх місць.

Після виконання державного гімну депутати розійшлися, повідомив нардеп Олександр Федієнко. У залі, судячи з відео, присутніх депутатів було обмаль.

На місці, передбаченому для членів уряду, натомість стояли депутати фракції "Європейська солідарність" на чолі з її головою Петром Порошенком, проти якого РНБО днями застосувала санкції. Перед початком засідання ця фракція продовжила блокування трибуни, розпочате вчора на знак незгоди з обмежувальними заходами проти її лідера.

Фото: Ірина Геращенко в Telegram Депутати Євросолідарності на місці уряду в залі ВР

Депутати також прибрали крісло спікера ВР.

Депутатка Ірина Геращенко ("ЄС") сказала, що немає законодавчої вимоги, щоб спікер Ради саме сидів. Повернути крісло просив "слуга народу" Андрій Мотовиловець.

"Хочу сказати, що в Регламенті Верховної Ради нема такого, що спікер саме сидячи має вести засідання", – сказала вона.

Зрештою Стефанчук відкрив засідання, але в цей час на його столі сиділа депутатка Софія Федина, а Геращенко питала, чи голосував він за рішення РНБО про санкції.

Голові уряду Денису Шмигалю "ЄС" кричала "Ганьба!". Шлях до місць, передбачених для міністрів, перекрили інші члени фракції. Ніна Южаніна сказала прем'єру, що зараз їх ніхто на місця не пустить, "хіба вперед ногами" винесуть.

Фото: скріншот Дениса Шмигаля не пустили на місце в залі