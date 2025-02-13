Україна розпочала двосторонній скринінг із ЄС щодо фінансових послуг

Це є невідʼємною частиною переговорного процесу вступу країни до Європейського Союзу.

У четвер, 13 лютого у Брюсселі розпочалися двосторонні зустрічі представників України та Європейської Комісії в межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС щодо фінансових послуг.

Як повідомив "Урядовий портал", двосторонні зустрічі в межах скринінгу є невідʼємною частиною переговорного процесу вступу країни до Європейського Союзу.

Участь з української сторони у форматі оффлайн та онлайн беруть представники Національного банку України, зокрема команда Нацбанку, а також представники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Українські представники зазначили, що Україна має всі необхідні передумови для приведення національного законодавства у відповідність до права ЄС.

Протягом 2 днів, 13 та 14 лютого, українська делегація представить доповіді, які охоплюють такі питання: банківські та фінансові конгломерати; інфраструктура фінансових ринків; ринки цінних паперів та інвестиційні послуги; страхування; стале фінансування; цифрові технології.

Законодавство ЄС у сфері фінансових послуг містить правила, що регулюють створення, діяльність та нагляд за фінансовими установами у сферах банківської справи, страхування, додаткового пенсійного забезпечення, інвестиційних послуг та ринків цінних паперів.