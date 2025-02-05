МКС отримав докази про причетність 5 росіян до викрадення українських дітей

Міжнародний кримінальний суд отримав від фундації OSINT for Ukraine докази причетності п’яти росіян до депортації українських дітей в РФ, передає «Укрінформ».

За словами співдиректорки міжнародної групи з розслідування міжнародних злочинів (ICIG) Наталії Яшталь, вони вирішили доповнити існуючі розслідування щодо російського диктатора Володимира Путіна та повноваженої при президентові РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Яшталь повідомила, що під час розслідування натрапили «на мережі осіб і організацій, які співпрацюють для здійснення незаконного перевезення дітей». При цьому зосередилися на п'яти особах. У переліку опинилися радник уповноваженої з прав дитини РФ Олексій Петров, керівник офісу уповноваженої з прав дитини РФ Олексій Газарян (вони дуже тісно працюють з Львовою-Бєловою та безпосередньо сприяли незаконному переміщенню дітей), попередня уповноважена з прав дитини РФ Анна Кузнецова (лобіювала та вносила зміни в законодавство щодо усиновлення) губернатори Московської області Андрій Воробйов і Мурманської області Андрій Чібіс (допомагали забезпечити прибуття дітей, зустрічали їх і шукали сім'ї для усиновлення у своїх областях).

«Докази, які ми зібрали, свідчать, що ці діти отримують російські паспорти та документи, їм змінюють імена, їх вивозять до Росії, де їх влаштовують в російські сім'ї та школи. Дехто з дітей, особливо старші, віком від 15 до 17 років, потрапляють у так звані реабілітаційні табори. Ми також натрапили на докази, що свідчать про ймовірні випадки сексуального насильства», - розповіла Яшталь.

Експерт і співзасновник Фундації OSINT for Ukraine Деніс Дірісу зазначив, що розслідувачі збирали інформацію з відкритих джерел. Росіяни самі оприлюднювали багато інформації про свої злочини. Зокрема, є сотні годин відеоматеріалів, дописи у соціальних мережах, інформація на офіційних урядових сайтах, укази Кремля та Думи, фото й інші дані.