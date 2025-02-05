На нашому фронті все змінилося
На нашому фронті все змінилося
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Стрес далеко не основний фактор ризику раку: Марія Кукушкіна пояснює базу про онкозахворювання
Стрес далеко не основний фактор ризику раку: Марія Кукушкіна пояснює базу про онкозахворювання
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Найкращий шахіст в історії закликав росіянина піти з посади президента FIDE
Найкращий шахіст в історії закликав росіянина піти з посади президента FIDE
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
УП: головнокомандувач видав наказ перевести 50 000 військових у Сухопутні війська
УП: головнокомандувач видав наказ перевести 50 000 військових у Сухопутні війська
Джерела: заступником міністра оборони готуються призначити ексзаступника Залужного генерал-лейтенанта Мойсюка
Джерела: заступником міністра оборони готуються призначити ексзаступника Залужного генерал-лейтенанта Мойсюка
ГоловнаПраво

МКС отримав докази про причетність 5 росіян до викрадення українських дітей

Передала ці докази фундація OSINT for Ukraine.

МКС отримав докази про причетність 5 росіян до викрадення українських дітей
Міжнародний кримінальний суд
Фото: facebook.com/InternationalCriminalCourt

Міжнародний кримінальний суд отримав від фундації OSINT for Ukraine докази причетності п’яти росіян до депортації українських дітей в РФ, передає «Укрінформ».

За словами співдиректорки міжнародної групи з розслідування міжнародних злочинів (ICIG) Наталії Яшталь, вони вирішили доповнити існуючі розслідування щодо російського диктатора Володимира Путіна та повноваженої при президентові РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Яшталь повідомила, що під час розслідування натрапили «на мережі осіб і організацій, які співпрацюють для здійснення незаконного перевезення дітей». При цьому зосередилися на п'яти особах. У переліку опинилися радник уповноваженої з прав дитини РФ Олексій Петров, керівник офісу уповноваженої з прав дитини РФ Олексій Газарян (вони дуже тісно працюють з Львовою-Бєловою та безпосередньо сприяли незаконному переміщенню дітей), попередня уповноважена з прав дитини РФ Анна Кузнецова (лобіювала та вносила зміни в законодавство щодо усиновлення) губернатори Московської області Андрій Воробйов і Мурманської області Андрій Чібіс (допомагали забезпечити прибуття дітей, зустрічали їх і шукали сім'ї для усиновлення у своїх областях).

«Докази, які ми зібрали, свідчать, що ці діти отримують російські паспорти та документи, їм змінюють імена, їх вивозять до Росії, де їх влаштовують в російські сім'ї та школи. Дехто з дітей, особливо старші, віком від 15 до 17 років, потрапляють у так звані реабілітаційні табори. Ми також натрапили на докази, що свідчать про ймовірні випадки сексуального насильства», - розповіла Яшталь.

Експерт і співзасновник Фундації OSINT for Ukraine Деніс Дірісу зазначив, що розслідувачі збирали інформацію з відкритих джерел. Росіяни самі оприлюднювали багато інформації про свої злочини. Зокрема, є сотні годин відеоматеріалів, дописи у соціальних мережах, інформація на офіційних урядових сайтах, укази Кремля та Думи, фото й інші дані.

  • Радниця керівника Офісу Президента, операційна директорка ініціативи Президента України Bring Kids Back UA Дарія Зарівна повідомила, що із Росії вдалося повернути 1037 незаконно вивезених українських дітей, понад 450 дітей - лише за останній рік.
  • 4 лютого на вільну територію вдалося повернути ще пʼятьох дітей із Херсонщини.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies