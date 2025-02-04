Окупаційний очільник “Асканії-Нової” передавав росіянам рідкісні тварини, збитки становлять понад 85 млн грн

Незаконна передача тварин є воєнним злочином розграбування та порушенням ст. 33 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо так званого “директора” біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф. Е. Фальц-Фейна, який незаконно передава тварин росіянам, повідомили в Офісі генпрокурора.

Ще торік у листопаді стало відомо, що так званим “директором” заповідника окупанти призначили Дмитра Мещерякова. Його обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб ‒ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, до Мещеряков, діючи у змові з представниками природних заповідників РФ, незаконно передав рідкісних і зникаючих тварин, які перебували під охороною держави. Серед переданих тварин: по дві особини зебри Чапмана, бізона американського, оленя Давида і коня Пржевальського (виду, занесеного до Червоної книги України).

“Також він організував вивезення трьох особин сірої української породи великої рогатої худоби та десяти особин зебри Чапмана до парку левів “Тайган” у тимчасово окупованому Криму”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Загальна сума завданих збитків становить 85,2 млн грн.

Прокурори нагадують, що незаконна передача тварин є воєнним злочином розграбування та порушенням ст. 33 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення, а також ст. 28 і 56 IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі.