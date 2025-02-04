Судитимуть 14 учасників мережі, які продавали метадон через спецаптеку та наркологічні кабінети

У Києві та Харкові створили 24 "наркологічні кабінети", через які "відмивали" заборонені речовини.

Судитимуть 14 учасників злочинної мережі, які продавали метадон через спеціальну аптеку та наркологічні кабінети. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомили у ДБР.

Учасники схеми створили у Києві та Харкові 24 так звані "наркологічні кабінети". В них лікарі незаконно видавали медичні рецепти на метадон, який використовують в замісній терапії наркозалежних. Потім наркотик отримували члени злочинної організації та продавали наркозалежним у власній аптеці.

Мережа діяла з 2020 року. Слідство задокументувало отримання коштів учасниками організації від незаконного обігу наркотичних засобів у понад 5 млн грн. Також за час ціяльності зловмисники встигли продати понад 10 кг метадону, на які лікарі видали понад 15 тисяч незаконних рецептів.

Під час обшуків знайшли значні суми грошей, одержаних від незаконної діяльності, та автомобілі, придбані за кошти від нелегального бізнесу.

Фото: ДБР Судитимуть учасників мережі збуту наркотиків

Організатор та керівник злочинної організації обвинувачується у створенні злочинної організації та керівництві нею (ч. 1 ст. 255 КК України), в організації незаконної видачі рецептів на право придбання наркотичних засобів (ч. 2 ст. 319 КК України), організації порушення правил відпуску наркотичних засобів (ч. 2 ст. 320 КК України), організації легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України), організації використання коштів у великому розмірі, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів злочинною організацією (ч. 2 ст. 306 КК України). За цими ж статтями кримінального закону притягнуто до відповідальності іще одного зі співорганізаторів.

Три керівники структурних частин злочинної організації (засновники та директори товариств – адміністратори наркокабінетів), – в участі у злочинній організації (ч. 2 ст. 255 КК України), сприянні незаконної видачі рецептів на право придбання наркотичних засобів (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 319 КК України), легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Лікарі наркологічних кабінетів (загалом 9 осіб), які незаконно видавали наркозалежним особам рецепти на право придбання в аптеках наркотичного засобу – метадону – за ч. 3 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 319 КК України.

Максимальна санкція за цими статтями – 15 років позбавлення волі.Вирішується питання щодо звернення в дохід держави коштів, вилучених під час обшуків у членів організації.