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На Сумщині викрили зловмисників, які торгували конфіденційними даними українців

У базах даних були прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси проживання та інші персональні відомості українців.

На Сумщині викрили зловмисників, які торгували конфіденційними даними українців
Викрили торговців базами даних українців
Фото: Нацполіція

На Сумщині правоохоронці викрили групу зловмисників, які торгували конфіденційнми даними українців.

Про це повідомила поліція Сумщини. 

Використовуючи сучасні технології, зловмисники створили цілу мережу для поширення викрадених даних через популярні месенджери й хакерські платформи. 

Учасники групи діяли за чітко розробленою схемою та незаконно отримували бази даних, які містили конфіденційну інформацію про громадян України. До складу цих баз входили прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси проживання та інші персональні відомості українців.

Після отримання даних вони їх обробляли та структурували відповідно до потреб потенційних покупців. Далі продавали через спеціалізовані платформи в мережі Інтернет та месенджери, зокрема Telegram.

Щоб приховати діяльність, зловмисники використовували криптовалюту й анонімні платіжні системи. Усі фінансові операції проводили через контрольовані криптогаманці, а отримані кошти конвертували через біржі.

Під час обшуків у фігурантів вилучили комп’ютери, мобільні телефони, фінансові документи, які підтверджують незаконні операції, а також докази зв’язку з покупцями конфіденційної інформації.

Учасникам групи повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-2 КК України. Досудове розслідування триває.

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