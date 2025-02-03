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Україна виграла арбітраж щодо позову акціонерів «Укртатнафти»

В України вимагали компенсації у розмірі понад 6 мільярдів доларів США з відсотками.

Україна виграла арбітраж щодо позову акціонерів «Укртатнафти»
Фото ілюстративне

Україна виграла арбітраж щодо позову акціонерів «Укртатнафти». Суд відхилив апеляцію трьох кіпрських компаній щодо скасування арбітражного рішення у справі «Укрнафти» від 4 лютого 2021 року. Тепер Україні повинні відшкодувати судові витрати розміром понад 22 мільйони доларів і відсотки. 

Як йдеться у повідомленні українського Мін'юсту, апеляційний суд Свеа, що у Стокгольмі, відмовив у задоволенні заяви компаній «Littop EnterprisesLimited», «Bordo Management Limited» та «BridgemontVentures Limited» про скасування рішення арбітражного трибуналу у справі за позовом проти України, ухваленого 4 лютого 2021 року на користь нашої держави. 

Позивачі, які сукупно володіють 40,1009% акцій  ПАТ «Укрнафта», у 2015 році ініціювали арбітражне провадження проти України, вимагаючи компенсації у розмірі понад 6 мільярдів доларів США з відсотками.

Як прокоментувала віце-прем’єр міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, арбітражний трибунал погодився із позицією України щодо відсутності у трибуналу юрисдикції розглядати цей спір, що підтвердив і Апеляційний суд Свеа.

Претензії позивачів базувалися на кількох ключових аспектах:

  • відбір газу НАК «Нафтогаз України» з газосховищ «Укрнафти» за заниженими цінами або безоплатно для потреб населення;
  • невиконання рішень українських судів щодо повернення відібраного газу;
  • підвищення ставки рентної плати за користування надрами;
  • законодавчі зміни щодо зниження кворуму для проведення загальних зборів акціонерних товариств.

Суд погодився з ключовим аргументом України про те, що позивачі не здійснили фактичного внеску до статутного капіталу ПАТ «Укрнафта», а отже, не зробили інвестицію відповідно до Договору до Енергетичної Хартії та не мали права на подання арбітражного позову.

За рішенням суду, позивачі зобов'язані відшкодувати Україні:

  • витрати на арбітражне провадження: 18 927 177,62 доларів США, а також відсотки відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки з 4 лютого 2021 року до моменту сплати.
  • судові витрати у справі (щодо юрисдикційного провадження): 2 669 131 долар США, а також відсотки відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки, починаючи з 31 січня 2025 року і до моменту сплати.
  • судові витрати у справі (щодо провадження по судовим витратам): 549 674 долари США та 2 800 шведських крон плюс відсотки відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки з 31 січня 2025 року до моменту сплати.

Тобто сукупно Україні мають відшкодувати понад 22 мільярди доларів і відсотки. 

  • У червні 2015 років три кіпрські офшорні компанії, Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited і Вordo Management Limited, кінцевими бенефіціарами яких є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов подали позов до Стокгольмського арбітражу проти України. 
  • Тодішній міністр юстиції Денис Малюська писав, що Коломойський, Боголюбов хотіли стягнути з України більше 6 мільярдів доларів США та звернулись з відповідним позовом до Стокгольмського арбітражу. За його словами, винесення рішення кілька разів відкладалося.
  • У 2021 року стокгольмський арбітраж відмовив акціонерам "Укрнафти", підконтрольним групі "Приват" Ігоря Коломойського (Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Managament) щодо стягнення 6 мільярдів доларів. 
  • Одним з аргументів арбітрів стало те, що передбачувані інвестиції позивачів пов'язані зі "хабарництвом і корупцією", що порушує принципи міжнародної публічної політики.
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