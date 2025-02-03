В України вимагали компенсації у розмірі понад 6 мільярдів доларів США з відсотками.

Україна виграла арбітраж щодо позову акціонерів «Укртатнафти». Суд відхилив апеляцію трьох кіпрських компаній щодо скасування арбітражного рішення у справі «Укрнафти» від 4 лютого 2021 року. Тепер Україні повинні відшкодувати судові витрати розміром понад 22 мільйони доларів і відсотки.

Як йдеться у повідомленні українського Мін'юсту, апеляційний суд Свеа, що у Стокгольмі, відмовив у задоволенні заяви компаній «Littop EnterprisesLimited», «Bordo Management Limited» та «BridgemontVentures Limited» про скасування рішення арбітражного трибуналу у справі за позовом проти України, ухваленого 4 лютого 2021 року на користь нашої держави.

Позивачі, які сукупно володіють 40,1009% акцій ПАТ «Укрнафта», у 2015 році ініціювали арбітражне провадження проти України, вимагаючи компенсації у розмірі понад 6 мільярдів доларів США з відсотками.

Як прокоментувала віце-прем’єр міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, арбітражний трибунал погодився із позицією України щодо відсутності у трибуналу юрисдикції розглядати цей спір, що підтвердив і Апеляційний суд Свеа.

Претензії позивачів базувалися на кількох ключових аспектах:

відбір газу НАК «Нафтогаз України» з газосховищ «Укрнафти» за заниженими цінами або безоплатно для потреб населення;

невиконання рішень українських судів щодо повернення відібраного газу;

підвищення ставки рентної плати за користування надрами;

законодавчі зміни щодо зниження кворуму для проведення загальних зборів акціонерних товариств.

Суд погодився з ключовим аргументом України про те, що позивачі не здійснили фактичного внеску до статутного капіталу ПАТ «Укрнафта», а отже, не зробили інвестицію відповідно до Договору до Енергетичної Хартії та не мали права на подання арбітражного позову.

За рішенням суду, позивачі зобов'язані відшкодувати Україні:

витрати на арбітражне провадження: 18 927 177,62 доларів США, а також відсотки відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки з 4 лютого 2021 року до моменту сплати.

судові витрати у справі (щодо юрисдикційного провадження): 2 669 131 долар США, а також відсотки відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки, починаючи з 31 січня 2025 року і до моменту сплати.

судові витрати у справі (щодо провадження по судовим витратам): 549 674 долари США та 2 800 шведських крон плюс відсотки відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки з 31 січня 2025 року до моменту сплати.

Тобто сукупно Україні мають відшкодувати понад 22 мільярди доларів і відсотки.