Україна виграла арбітраж щодо позову акціонерів «Укртатнафти». Суд відхилив апеляцію трьох кіпрських компаній щодо скасування арбітражного рішення у справі «Укрнафти» від 4 лютого 2021 року. Тепер Україні повинні відшкодувати судові витрати розміром понад 22 мільйони доларів і відсотки.
Як йдеться у повідомленні українського Мін'юсту, апеляційний суд Свеа, що у Стокгольмі, відмовив у задоволенні заяви компаній «Littop EnterprisesLimited», «Bordo Management Limited» та «BridgemontVentures Limited» про скасування рішення арбітражного трибуналу у справі за позовом проти України, ухваленого 4 лютого 2021 року на користь нашої держави.
Позивачі, які сукупно володіють 40,1009% акцій ПАТ «Укрнафта», у 2015 році ініціювали арбітражне провадження проти України, вимагаючи компенсації у розмірі понад 6 мільярдів доларів США з відсотками.
Як прокоментувала віце-прем’єр міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, арбітражний трибунал погодився із позицією України щодо відсутності у трибуналу юрисдикції розглядати цей спір, що підтвердив і Апеляційний суд Свеа.
Претензії позивачів базувалися на кількох ключових аспектах:
- відбір газу НАК «Нафтогаз України» з газосховищ «Укрнафти» за заниженими цінами або безоплатно для потреб населення;
- невиконання рішень українських судів щодо повернення відібраного газу;
- підвищення ставки рентної плати за користування надрами;
- законодавчі зміни щодо зниження кворуму для проведення загальних зборів акціонерних товариств.
Суд погодився з ключовим аргументом України про те, що позивачі не здійснили фактичного внеску до статутного капіталу ПАТ «Укрнафта», а отже, не зробили інвестицію відповідно до Договору до Енергетичної Хартії та не мали права на подання арбітражного позову.
За рішенням суду, позивачі зобов'язані відшкодувати Україні:
- витрати на арбітражне провадження: 18 927 177,62 доларів США, а також відсотки відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки з 4 лютого 2021 року до моменту сплати.
- судові витрати у справі (щодо юрисдикційного провадження): 2 669 131 долар США, а також відсотки відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки, починаючи з 31 січня 2025 року і до моменту сплати.
- судові витрати у справі (щодо провадження по судовим витратам): 549 674 долари США та 2 800 шведських крон плюс відсотки відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки з 31 січня 2025 року до моменту сплати.
Тобто сукупно Україні мають відшкодувати понад 22 мільярди доларів і відсотки.
- У червні 2015 років три кіпрські офшорні компанії, Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited і Вordo Management Limited, кінцевими бенефіціарами яких є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов подали позов до Стокгольмського арбітражу проти України.
- Тодішній міністр юстиції Денис Малюська писав, що Коломойський, Боголюбов хотіли стягнути з України більше 6 мільярдів доларів США та звернулись з відповідним позовом до Стокгольмського арбітражу. За його словами, винесення рішення кілька разів відкладалося.
- У 2021 року стокгольмський арбітраж відмовив акціонерам "Укрнафти", підконтрольним групі "Приват" Ігоря Коломойського (Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Managament) щодо стягнення 6 мільярдів доларів.
- Одним з аргументів арбітрів стало те, що передбачувані інвестиції позивачів пов'язані зі "хабарництвом і корупцією", що порушує принципи міжнародної публічної політики.