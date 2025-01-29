В Україні арештували "нові" активи олігарха Дерипаски на 2,11 млрд грн

Суд наклав арешт на велику партію промислової продукції та сировини.

Шевченківський районний суд міста Києва наклав арешт на велику партію промислової продукції та сировини, якими володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска. Загальна вартість арештованих активів становить понад 2,11 млрд грн.

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора.

Йдеться про майже 500 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений у нашій державі ще до повномасштабного вторгнення. Вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав росіянину.

Ця продукція була головним компонентом для виробництва алюмінію на російських заводах Олега Дерипаски «Русал».

Арештовані боксити і глинозем належали олігарху через підконтрольну швейцарську компанію. Саме ця компанія виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу для подальшого реекспорту на російські підприємства Дерипаски.

На початку 2023 року українські правоохоронці викрили оборудку і заблокували відправку цієї сировини.

Дерипаска входить до найближчого оточення Путіна і займається виробництвом продукції для військово-промислового комплексу країни-агресора. Зокрема, його заводи виготовляють компоненти до балістичних ракет «Іскандер», бойових дронів та радіолокаційних систем.

Раніше СБУ заочно повідомила йому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, у тому числі за фінансування війни Росії проти нашої держави.