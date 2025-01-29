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В Україні арештували "нові" активи олігарха Дерипаски на 2,11 млрд грн

Суд наклав арешт на велику партію промислової продукції та сировини.

В Україні арештували "нові" активи олігарха Дерипаски на 2,11 млрд грн
Фото: EPA/UPG

Шевченківський районний суд міста Києва наклав арешт на велику партію промислової продукції та сировини, якими володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска. Загальна вартість арештованих активів становить понад 2,11 млрд грн.

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора.

Йдеться про майже 500 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений у нашій державі ще до повномасштабного вторгнення. Вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав росіянину.

Ця продукція була головним компонентом для виробництва алюмінію на російських заводах Олега Дерипаски «Русал».

Арештовані боксити і глинозем належали олігарху через підконтрольну швейцарську компанію. Саме ця компанія виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу для подальшого реекспорту на російські підприємства Дерипаски.

На початку 2023 року українські правоохоронці викрили оборудку і заблокували відправку цієї сировини.

Дерипаска входить до найближчого оточення Путіна і займається виробництвом продукції для військово-промислового комплексу країни-агресора. Зокрема, його заводи виготовляють компоненти до балістичних ракет «Іскандер», бойових дронів та радіолокаційних систем.

Раніше СБУ заочно повідомила йому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, у тому числі за фінансування війни Росії проти нашої держави.

  • Крім того, націоналізували всі заводи фігуранта, які знаходяться у різних регіонах України. Зокрема у березні минулого року завершили націоналізацію "Миколаївського глиноземного заводу".
  • У лютому 2023 року ВАКС дозволив націоналізувати підприємства російського олігарха Дерипаски.  Серед підприємств - Миколаївський глиноземний завод, надровидобувні компанії "Глухівський кар’єр кварцитів", "Хустський кар’єр" та "Жежелівський кар’єр". Загальна вартість переданого Україні майна становить понад 10 млрд грн.
  • Через рік СБУ повідомила про підозру Дерипасці і затримала його українських топменеджерів. Ці топменеджери постачали до РФ сировину для виробництва «Іскандерів». Йдеться, зокрема, про директора надровидобувної компанії «Глухівський кар’єр кварцитів» та куратора цієї установи від російського олігарха.
  • А наприкінці січня 2024 року у Фонді держмайна повідомили, що арештовані гроші із підприємства Дерипаски  вперше надійшли у держбюджет України.
  • У травні минулого року США викрили схему ухилення від санкцій, пов'язану з російським олігархом Дерипаскою. У схемі фігурували громадянин РФ і три російські фірми.
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