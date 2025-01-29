Судитимуть агентку РФ, яка здала ворогу близько 20 локацій ЗСУ

Зрадниця "працювала" у Покровську, Селидовому та на Кіровоградщині.

Завершили розслідування стосовно жительки Старобешівського району Донеччини, яка розкривала росіянам місця базування ЗСУ, зокрема і на Покровському напрямку. Її судитимуть.

Про це повідомили у Донецькій облпрокуратурі.

За фактом державної зради прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт (ч. 2 ст. 111 КК України).

У 2023 році під час поїздки на тимчасово окуповану територію жінка отримала російський паспорт та у серпні 2024 року стала збирати для співробітника фсб РФ інформацію про наших військових.

Агентка передавала через Telegram дані про підрозділи Сил оборони та засоби артилерії у Селидовому, також здавала блокпости та лінію оборони. Доповідала про місцезнаходження ЗСУ в навколишніх населених пунктах.

Під час евакуації поширила дані про такі об’єкти у Покровську та на Кіровоградщині. Загалом розкрила близько 20 локацій ЗСУ у 8 населених пунктах.

Обвинувачена зараз знаходиться під вартою.