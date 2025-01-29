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Судитимуть агентку РФ, яка здала ворогу близько 20 локацій ЗСУ

Зрадниця "працювала" у Покровську, Селидовому та на Кіровоградщині. 

Судитимуть агентку РФ, яка здала ворогу близько 20 локацій ЗСУ
Затримана зрадниця
Фото: Донецька облпрокуратура

Завершили розслідування стосовно жительки Старобешівського району Донеччини, яка розкривала росіянам місця базування ЗСУ, зокрема і на Покровському напрямку. Її судитимуть. 

Про це повідомили у Донецькій облпрокуратурі. 

За фактом державної зради прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт (ч. 2 ст. 111 КК України). 

У 2023 році під час поїздки на тимчасово окуповану територію жінка отримала російський паспорт та у серпні 2024 року стала збирати для співробітника фсб РФ інформацію про наших військових. 

Агентка передавала через Telegram дані про підрозділи Сил оборони та засоби артилерії у Селидовому, також здавала блокпости та лінію оборони. Доповідала про місцезнаходження ЗСУ в навколишніх населених пунктах.

Під час евакуації поширила дані про такі об’єкти у Покровську та на Кіровоградщині. Загалом розкрила близько 20 локацій ЗСУ у 8 населених пунктах. 

Обвинувачена зараз знаходиться під вартою. 

  • Нещодавно затримали агента ФСБ, який під виглядом поїздок на дачу шпигував за оборонними позиціями Сил оборони, що ведуть бої за фронтовий Вовчанськ.
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