Головне за ніч та ранок середи, 29 січня: атаки дронів на Київ та Одещину, понад 190 боєзіткнень, удар по Нижегородському НПЗ

Нічна повітряна атака, 193 бойових зіткнення, бої на Покровському та Торецькому напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, судова заборона на ще один гучний указ Трампа.

За ранок 29 січня росіяни двічі атакували Київ. Під час першої атаки уламки ворожого дрона впали неподалік метро в Дарницькому районі, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Потерпілих немає. Пошкоджено прохідну Дарницького депо. "Уламки БпЛА, що впали в Дарницькому районі, пошкодили огорожу та окрему розташовану будівлю прохідної Дарницького депо. Всі служби на місці. Наразі пожежі немає, потерпілих не виявили", – сказав мер.

Близько 9 ранку росіяни знову атакували місто. Працювала ППО, є падіння в Деснянському районі, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, на відкритій місцевості, внаслідок чого загорілась трава та кущі. Загоряння локалізували.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 193 боєзіткнення, на Покровському напрямку Сили оборони відбили 88 атак.

На Сіверському напрямку ворог 17 разів атакував позиції наших захисників в районах Білогорівки, Новосілки та Верхньокам’янського.

Ворог 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Кримське, Диліївка, Дачне, Торецьк та Щербинівка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1670 російських окупантів, 10 танків. Росія вже втратила в Україні 834 670 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російська армія вночі атакувала Ізмаїльський район дронами. Ціллю була припортова інфраструктура.

Загиблих і постраждалих немає, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Однак є пошкодження будівель. "Над ліквідацією ворожої атаки на місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини", – йдеться у повідомленні.

У місті Кстово поблизу російського Нижнього Новгорода очевидці повідомляли про масштабну пожежу на нафтопереробному заводі внаслідок роботи ударних БпЛА. Відповідні світлини оприлюднили в мережі.

Палає НПЗ "Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсінтез" – підприємство, потужність якого складає близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Воно здійснює переробку суміші, видобутої у Західному Сибіру та Татарстані.

Відстань до Нижнього Новгорода від кордону України на Чернігівщині складає близько 800 кілометрів.

Генеральний штаб підтвердив удар по Нижегородському нафтопереробному заводі в російському Кстово. Атаку організувало Головне управління розвідки, повідомили в Генштабі.

Суд в столичному Окрузі Колумбія постановив зупинити дію виконавчого указу президента США Дональда Трампа щодо замороження виплати близько 3 трильйонів доларів погоджених державою грантів та позик неурядовим організаціям.

Як пише The New York Times, суддя Лорен Аліхан стала на бік групи активістів "Демократія вперед", які подали позов на федеральному рівні, стверджуючи, що дії нового президента порушують першу поправку до конституції щодо свободи слова та адміністративне законодавство.

До 3 лютого діятиме тимчасова заборона на застосування указу, після чого суд повинен ухвалити остаточне рішення, чи має Дональд Трамп право заморожувати грантову допомогу.

У Білому домі поки не прокоментували судову постанову. Раніше там стверджували, що указ президента не призведе до проблем у ключових галузях, проте лікарі почали скаржитися, що не можуть отримати доступ до програми Medicaid.

За інформацією Bloomberg, міністерство оборони Сполучених Штатів тимчасово припинило укладення нових угод щодо потреб американської армії.

Крок пов'язаний з початком роботи очільника Пентагону Піта Хегсета, який прагне переглянути положення про "різноманітність, рівність та інклюзивність", із застосуванням яких в уряді бореться адміністрація Дональда Трампа. Також паузу пояснюють бажанням визначити нові пріоритети для відомства і оцінити можливість заощадження фінансів. Очікується, що ревізія Хегсета триватиме 10 днів, проте її можуть продовжити на термін до кількох місяців.

Уже укладені контракти виконуватимуться згідно з узгодженими графіками, дія мораторію на них не поширюється. Так само не йдеться про зупинку угод, що передбачають закордонну допомогу від США, зокрема для України.

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