Сирський представив особовому складу нового командувача ОСУВ “Хортиця” Михайла Драпатого

Головнокомандувач поставив завдання: тримати лінію, завдавати російським окупантам максимальних втрат та дбати про українських захисників.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський представив особовому складу нового командувача оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” – командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майора Михайла Драпатого.

Про це Сирський повідомив у соцмережах.

Також головнокомандувач подякував за роботу в ОСУВ “Хортиця” генерал-майору Андрію Гнатову, який продовжить службу на посаді заступника начальника Генштабу ЗС України.

Сирський зазначив, що ворог зосереджує найбільші сили саме на напрямках операційної зони ОСУВ “Хортиця”. Наше завдання – тримати лінію, завдавати російським окупантам максимальних втрат та дбати про українських захисників.

“Поставив першочергові задачі, щоб стримати натиск переважаючого противника. Працюємо разом”, – написав головнокомандувач.

Декілька днів тому президент Зеленський призначив командувача Сухопутних військ ЗСУ Драпатого керувати ОСУВ “Хортиця”. При цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ.

Хто такий Михайло Драпатий