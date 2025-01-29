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Сирський представив особовому складу нового командувача ОСУВ “Хортиця” Михайла Драпатого

Головнокомандувач поставив завдання: тримати лінію, завдавати російським окупантам максимальних втрат та дбати про українських захисників.

Сирський представив особовому складу нового командувача ОСУВ “Хортиця” Михайла Драпатого
Михайло Драпатий
Фото: скрин відео

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський представив особовому складу нового командувача оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” – командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майора Михайла Драпатого

Про це Сирський повідомив у соцмережах.

Також головнокомандувач подякував за роботу в ОСУВ “Хортиця” генерал-майору Андрію Гнатову, який продовжить службу на посаді заступника начальника Генштабу ЗС України.

Сирський зазначив, що ворог зосереджує найбільші сили саме на напрямках операційної зони ОСУВ “Хортиця”. Наше завдання – тримати лінію, завдавати російським окупантам максимальних втрат та дбати про українських захисників. 

“Поставив першочергові задачі, щоб стримати натиск переважаючого противника. Працюємо разом”, – написав головнокомандувач.

Декілька днів тому президент Зеленський призначив командувача Сухопутних військ ЗСУ Драпатого керувати ОСУВ “Хортиця”. При цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ.

Хто такий Михайло Драпатий

  • Генерал-майор – колишній командир 2-го механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади, який у травні травня 2014 увійшов у Маріуполь, щоб посилити підрозділи, які відбивали штурм терористів, і звільнити заручників.
  • Саме Драпатий на місці командира БМП вів колону з чотирьох машин та прорвав барикаду.
  • У 2014 році він вступив до Національного університету оборони. Згодом перевівся на заочну форму навчання й повернувся до зони АТО у статусі начальника штабу 30 окремої механізованої бригади. В 2016 році був командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, а з 2017 – командиром бригади безпосередньо в зоні АТО.
  • У квітні 2019 року Драпатому було достроково присвоєне чергове військове звання полковника. У серпні цього ж року він передав 58-му бригаду іншому командиру та розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.
  • До січня 2024 очолював оперативне угруповання "Херсон". Відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонської області у 2022.
  • У лютому 2024 був призначений заступником начальника Генштабу з військової підготовки.
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