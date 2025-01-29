Міноборони заявило про початок власного виробництва FPV-дронів

Пілотний проєкт стартував у грудні, і держава отримала можливість виробляти кодифіковані FPV-дрони.

Міністерство оборони розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що в грудні минулого року стартував пілотний проєкт, і держава отримала можливість виробляти кодифіковані FPV-дрони.

"В рамках тристоронньої угоди приватний розробник надав ліцензійний дозвіл на виробництво БПЛА на базі одного з держпідприємств, що належать до сфери управління Міноборони", - йдеться в повідомленні.

Передбачено, що вироблена продукція буде скеровуватися підрозділам Сил оборони. Після відпрацювання технології виробництва та її масштабування держпідприємство зможе самостійно брати участь в тендерах Агентства оборонних закупівель та інших потенційних замовників.

"Досвід позитивний. Завдяки інтеграції держави у виробничі ланцюжки ми отримали чітке розуміння собівартості виробництва дронів та наших конкурентних переваг на цьому ринку. Це дозволить підвищити якість готової продукції за рахунок сталої конкуренції", – прокоментував перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Наразі фахівці Міноборони відпрацювали дорожню карту з організації аналогічних виробництв разом із іншими розробниками безпілотних авіаційних комплексів (БПАК), аби суттєво збільшити виробничі потужності.

"Готові розширювати співпрацю з приватними компаніями. Маємо пакет шаблонних документів та покрокову інструкцію запуску аналогічних ліній з виробництва БПАК на інших державних підприємствах", – зазначив начальник головного управління оборонних інновацій Юрій Таранюк.