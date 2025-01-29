Міноборони заявило про початок власного виробництва FPV-дронів

Міністерство оборони розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Зазначається, що в грудні минулого року стартував пілотний проєкт, і держава отримала можливість виробляти кодифіковані FPV-дрони.
"В рамках тристоронньої угоди приватний розробник надав ліцензійний дозвіл на виробництво БПЛА на базі одного з держпідприємств, що належать до сфери управління Міноборони", - йдеться в повідомленні.
Передбачено, що вироблена продукція буде скеровуватися підрозділам Сил оборони. Після відпрацювання технології виробництва та її масштабування держпідприємство зможе самостійно брати участь в тендерах Агентства оборонних закупівель та інших потенційних замовників.
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"Досвід позитивний. Завдяки інтеграції держави у виробничі ланцюжки ми отримали чітке розуміння собівартості виробництва дронів та наших конкурентних переваг на цьому ринку. Це дозволить підвищити якість готової продукції за рахунок сталої конкуренції", – прокоментував перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
Наразі фахівці Міноборони відпрацювали дорожню карту з організації аналогічних виробництв разом із іншими розробниками безпілотних авіаційних комплексів (БПАК), аби суттєво збільшити виробничі потужності.
"Готові розширювати співпрацю з приватними компаніями. Маємо пакет шаблонних документів та покрокову інструкцію запуску аналогічних ліній з виробництва БПАК на інших державних підприємствах", – зазначив начальник головного управління оборонних інновацій Юрій Таранюк.
- На початку січня Міноборони провело презентаційне тестування FPV-дронів, керованих через волоконно-оптичний кабель. Низка вітчизняних виробників представила більше 10 моделей дронів, деякі з яких здатні нести до 3 кг корисного навантаження.
- Раніше також повідомлялося, що український виробник та Міністерство оборони розробляють спеціалізовану мобільну майстерню для безпілотників.