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Bloomberg: ЄС у новому санкційному пакеті обмежить імпорт алюмінію з РФ

Також планують відключити 15 банків від системи SWIFT.

Bloomberg: ЄС у новому санкційному пакеті обмежить імпорт алюмінію з РФ
Фото: detector.media

Агенція Bloomberg стверджує, що проєкт 16-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії, який цього тижня обговорюють представники країн-членів блоку, містить обмеження на купівлю алюмінію.

Заклики щодо відмови ЄС від імпорту цього металу з РФ лунали ще від початку вторгнення, проте їм чинили супротив через нібито неможливість повністю замінити російський алюміній у деякій продукції. 

Нинішня редакція санкційних пропозицій теж не містить повної негайної заборони: йдеться про впровадження квот терміном на один рік, після чого може набути чинності повноцінний мораторій. Такі заходи потребуватимуть згоди усіх країн-членів та можуть зазнати змін перед оприлюдненням, що заплановане на третю річницю початку повномасштабної війни.

Проєкт санкцій також містить намір ЄС відключити від системи SWIFT 15 російських банків та обмеження проти 70 суден "тіньового флоту" РФ, які допомагають Кремлю продавати нафту. 

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