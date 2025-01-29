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Санкції США проти Міжнародного кримінального суду заблокували в Сенаті

Законопроєкт не знайшов підтримки серед демократів.

Санкції США проти Міжнародного кримінального суду заблокували в Сенаті
Сенат США

Сенат США не зміг схвалити законопроєкт, який передбачає запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду через видачу ордеру на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Як пише Reuters, під час процедурного голосування, яке потребувало згоди 60 сенаторів на продовження розгляду цього питання, "за" висловилися лише 54, 45 були "проти". До республіканської більшості доєднався лише один демократ - Джон Феттерман з Пенсильванії.

Опозиційна політсила пояснила, що загалом згодна із документом, що вже здобув підтримку у Палаті представників, але вважає його формулювання надто широкими і вбачає загрозу конфліктів із союзниками США та впровадження обмежень проти співробітників суду, які не причетні до ухвалення рішень. Законопроєкт передбачає санкції "для всіх іноземців, які переслідують, заарештовують та утримують під вартою громадян США або країн-союзників, які не є членами МКС". 

Республіканці сподівалися ухвалити документ та передати його на підпис президенту Дональду Трампу до того, як 4 лютого у Білий дім завітає Біньямін Нетаяньгу. 

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