Володимир Зеленський відповів на претензії Роберта Фіцо щодо припинення транзиту російського газу

Президент України Володимир Зеленський нагадав прем’єру Словаччини Роберту Фіцо, що кілька днів тому Дональд Трамп ухвалив рішення, яке дасть змогу значно збільшити експорт американського LNG в Європу.
“За американський LNG треба платити грошима, а от за російський газ треба платити не тільки грошима, а ще й незалежністю і суверенітетом”, - наголосив Зеленський.
Він додав, що багато хто в Європі через це вже пройшов та обрав збереження своєї незалежності й суверенітету.
“Але не пан Фіцо. Він обирає Москву замість Америки та інших партнерів, які можуть забезпечити його країну газом на комерційних умовах. Це його помилка. Усім в Європі потрібно бути далекоглядними й розвивати відносини, які зміцнюють наші народи”, - підсумував президент України.
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Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо назвав Володимира Зеленського ворогом своєї країни, і пригрозив заблокувати допомогу Україні через припинення транзиту газу до Словаччини.
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24 січня ввечері у понад 20 словацьких містах відбулися багатотисячні протести проти політики уряду Роберта Фіцо та вимогою відставки прем'єра.
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Перед цим Фіцо заявив, що скличе Раду безпеки через те, що нібито мирну акцію протесту планують завершити захопленням адміністративних будівель, таких як Національна рада Словаччини або президентський палац.
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Вчора Фіцо повідомив про "масовану кібератаку" на національну страхову компанію і згадав про Україну та ЄС, а українське МЗС порадило йому припинити шукати уявних ворогів.
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Раніше 264 психіатри і психологи підписали відкритий лист прем’єру Словаччини Роберту Фіцо, у якому висловили своє занепокоєння його поведінкою та публічними заявами.
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Після того, як Україна оголосила про зупинку транзиту російського газу своєю територією з 1 січня 2025, Фіцо відвідав Москву і зустрівся з російським диктатором Путіним. Опісля словацьким прем’єр подався на "в’єтнамські канікули", де його помітили у розкішному готелі. При цьому в країні відбулися протести, на які вийшли кілька тисяч людей, обурені політикою чинного глави уряду.
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Згодом уряду Фіцо декілька разів намагалися оголосити водум недовіри.