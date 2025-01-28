Володимир Зеленський відповів на претензії Роберта Фіцо щодо припинення транзиту російського газу

За американський LNG треба платити грошима, а за російський газ - ще й незалежністю і суверенітетом, зазначив президент України.

Президент України Володимир Зеленський нагадав прем’єру Словаччини Роберту Фіцо, що кілька днів тому Дональд Трамп ухвалив рішення, яке дасть змогу значно збільшити експорт американського LNG в Європу.

“За американський LNG треба платити грошима, а от за російський газ треба платити не тільки грошима, а ще й незалежністю і суверенітетом”, - наголосив Зеленський.

Він додав, що багато хто в Європі через це вже пройшов та обрав збереження своєї незалежності й суверенітету.

“Але не пан Фіцо. Він обирає Москву замість Америки та інших партнерів, які можуть забезпечити його країну газом на комерційних умовах. Це його помилка. Усім в Європі потрібно бути далекоглядними й розвивати відносини, які зміцнюють наші народи”, - підсумував президент України.