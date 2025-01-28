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Володимир Зеленський відповів на претензії Роберта Фіцо щодо припинення транзиту російського газу

За американський LNG треба платити грошима, а за російський газ - ще й незалежністю і суверенітетом, зазначив президент України.

Володимир Зеленський відповів на претензії Роберта Фіцо щодо припинення транзиту російського газу
Володимир Зеленський
Фото: скриншот відео

Президент України Володимир Зеленський нагадав прем’єру Словаччини Роберту Фіцо, що кілька днів тому Дональд Трамп ухвалив рішення, яке дасть змогу значно збільшити експорт американського LNG в Європу. 

“За американський LNG треба платити грошима, а от за російський газ треба платити не тільки грошима, а ще й незалежністю і суверенітетом”, - наголосив Зеленський. 

Він додав, що багато хто в Європі через це вже пройшов та обрав збереження своєї незалежності й суверенітету.

 

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“Але не пан Фіцо. Він обирає Москву замість Америки та інших партнерів, які можуть забезпечити його країну газом на комерційних умовах. Це його помилка. Усім в Європі потрібно бути далекоглядними й розвивати відносини, які зміцнюють наші народи”, - підсумував президент України.

  • Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо назвав Володимира Зеленського ворогом своєї країни, і пригрозив заблокувати допомогу Україні через припинення транзиту газу до Словаччини.

  • 24 січня ввечері у понад 20 словацьких містах відбулися багатотисячні протести проти політики уряду Роберта Фіцо та вимогою відставки прем'єра. 

  • Перед цим Фіцо заявив, що скличе Раду безпеки через те, що нібито мирну акцію протесту планують завершити захопленням адміністративних будівель, таких як Національна рада Словаччини або президентський палац.

  • Вчора Фіцо повідомив про "масовану кібератаку" на національну страхову компанію і згадав про Україну та ЄС, а українське МЗС порадило йому припинити шукати уявних ворогів.

  • Раніше 264 психіатри і психологи підписали відкритий лист прем’єру Словаччини Роберту Фіцо, у якому висловили своє занепокоєння його поведінкою та публічними заявами.

  • Після того, як Україна оголосила про зупинку транзиту російського газу своєю територією з 1 січня 2025, Фіцо відвідав Москву і зустрівся з російським диктатором Путіним. Опісля словацьким прем’єр подався на "в’єтнамські канікули", де його помітили у розкішному готелі. При цьому в країні відбулися протести, на які вийшли кілька тисяч людей, обурені політикою чинного глави уряду.

  • Згодом уряду Фіцо декілька разів намагалися оголосити водум недовіри.

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