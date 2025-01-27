Асоціація міст України заявила про посилення тиску на місцеве самоврядування – через справи проти мера Ірпеня і Нетішина

Асоціація міст України опублікувала звернення до українського президента стосовно посилення "тиску на органи місцевого самоврядування". На думку членів асоціації, про це свідчать нещодавні "порушення законодавства, процедур і справедливості при проведенні процесуальних дій правоохоронними та судовими органами проти голів невеликих громад".

Як приклад у АМУ навели три епізоди: слідство проти голови Нетішинської міської ради Олександра Супрунюка, підозрюваного в службовому недбальстві, проти мера Ірпеня Олександра Маршкуна, якого взяли під варту по справі стосовно його виїзду за кордон до дворічного сина, матір якого померла, а також нібито примусове приведення до ТЦК мера Дрогобича Тараса Кучми. В асоціації повідомили, що Супрунюка відсторонили від виконання обов'язків і помістили під домашній арешт через купівлю муніципалітетом дронів для військових підрозділів, а Кучму доставили до ТЦК нібито через відзначення в громаді Дня соборності.

Стосовно Маркушина члени асоціації сказали, що його виїзд за кордон був законний як батька-одинака.

"Системний тиск на місцеве самоврядування послаблює громади й Україну в цілому, а отже призводить до послаблення країни у війні з агресором, робить складнішим шлях до нашої Перемоги. Місцеве самоврядування є основою демократії та важливої частиною захисту незалежності України під час повномасштабного вторгнення, сильним місцевим самоврядуванням чи відрізняємося від путінської росії. Звертаємось до Вас, Володимире Олександровича, як до президента - гаранта Конституції та Верховного головнокомандувача України, захистити прав громадян на місцеве самоврядування, демократію та справедливість, об'єднати зусилля всіх органів публічної влади в боротьби рф за Україну, за кожну громаду, за кожного громадянина!" – йдеться в поширеному сьогодні зверненні.

Які офіційні звинувачення?

Нетішинського міського голову, який займає цю посаду з 2014 року, звинувачують за ч. 2 ст. 367 KK України (службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки). Справа стосується закупівлі дронів. У СБУ в серпні повідомляли про викриття підприємця, який поставив неякісні FPV-дрони за закупівлею від Нетішинської міської ради. Загальна вартість укладених контрактів становила 16,4 млн грн, з яких, за даними слідства, власник компанії-виробника вкрав майже третину. Він встановив на дрони навігаційне обладнання нижчої якості, ніж вимагали технічні характеристики. Супрунюку по цій справі інкримінують те, що він не перевірив ці дрони і прийняв їх з невідповідним комплектуванням, писав сайт Шепетівка online.

Тарасу Кучмі повістку до ТЦК вручали ще в липні 2023 – для уточнення облікових даних. Тоді Кучма в Facebook коментував це, зазначаючи, що бути призваним до української армії – це честь, а не покарання. "Щодо вчорашнього візиту представників ТЦК та СП до міської ради, то усім присутнім вручили повістки для уточнення даних, думаю, тут нічого надзвичайного немає. Такі візити були й раніше. Більше того, від початку повномасштабного вторгнення більшість працівників добровільно вступили до лав тероборони та ДФТГ. Більше десятка працівників призвано до лав ЗСУ. Гордий, що з 2014 року є діючим військовим та перебуваю у лавах Нацгвардії України", – казав мер міста. Інформація про "примусове доставлення до ТЦК" після святкування Дня соборності в цьому році поки що була поширена лише Асоціацією міст України.

Мера Ірпеня Маркушина 24 січня відправили під варту з можливістю застави в 30 млн гривень, а також його відсторонили від роботи, писало Суспільне. Слідство звинувачує його в тому, що в 2022 році мер міста на шість днів їздив в Італію нібито не для того, аби забрати допомогу для військових, а на зустріч зі своїм дворічним сином, якому тоді виповнювалося два роки. Мама хлопчика померла через місяць після його народження, тому Маркушин є єдиним опікуном.

"Я виїхав за кордон на декілька днів після дозволу КОВА, повернувся, привіз два дрони та побачив сина. Обласна поліція роздивлялась цю справу два місяці і нічого не знайшла, а ДБР «намалювали» підозру за два дні. Вважаю, що справа проти мене заполітизована і замовна від моїх опонентів", – сказав Маркушин на засіданні.

Він також говорив, що їздив до Італії разом з двома депутатами – Олександром Пащинським та Володимиром Карплюком. На думку Маркушина, заяву до ДБР на нього міг написати саме Карплюк.

Прокурор же стверджував, що міський голова Ірпеня не надав доказів того, що займався за кордоном волонтерством.

Що таке Асоціація міст України?

Це всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, покликана захищати їхні інтереси. Очолює її мер Києва Віталій Кличко. АМУ і раніше робила заяви стосовно тиску на місцеву владу з боку державної після відкриття справ щодо деяких мерів. Також її члени виступали проти спрямування військового ПДФО до державного бюджету.