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Зеленський зустрівся з Маршалком польського Сейму

Зустріч відбулася за ініціативи української сторони.

Зеленський зустрівся з Маршалком польського Сейму
Володимир Зеленський та Шимон Головня
Фото: сторінка нижньої палати парламенту Польщі у "Х"

Президент Володимир Зеленський у Кракові зустрівся з маршалком Сейму Польщі Шимоном Головнею.

Про це повідомляють у нижній палаті парламенту Польщі в мережі Х.

"Зустріч маршалка Сейму Шимона Головні з Президентом України Володимиром Зеленським по дорозі на головне відзначення 80-ї річниці визволення німецького нацистського концтабору смерті Аушвіц", — ідеться в повідомленні Сейму РП.

У сеймі додають, що зустріч відбулася за ініціативи української сторони.

  • 27 січня президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі. Він візьме участь у заходах до 80-ї річниці звільнення одного із найбільших нацистських таборів смерті Аушвіц-Біркенау.
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