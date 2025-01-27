Зеленський зустрівся з Маршалком польського Сейму

Президент Володимир Зеленський у Кракові зустрівся з маршалком Сейму Польщі Шимоном Головнею.

Про це повідомляють у нижній палаті парламенту Польщі в мережі Х.

"Зустріч маршалка Сейму Шимона Головні з Президентом України Володимиром Зеленським по дорозі на головне відзначення 80-ї річниці визволення німецького нацистського концтабору смерті Аушвіц", — ідеться в повідомленні Сейму РП.

У сеймі додають, що зустріч відбулася за ініціативи української сторони.