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Президентка Молдови Мая Санду прибула до Києва

Президенти Молдови та України обговорять низку важливих питань на шляху до євроінтеграції.

Президентка Молдови Мая Санду прибула до Києва
Мая Санду і Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президентка Молдови Мая Санду прибула із робочим візитом до Києва. У планах зустріч із Володимиром Зеленським та обговорення важливих питань.

Про це Мая Санду написала у мережі Х.

"Сьогодні в Києві на переговорах із Президентом Зеленським. Я привезла рішуче послання підтримки Україні та її народу. Їхня мужність забезпечує наш мир. Ми обговоримо питання безпеки, енергетики, інфраструктури, торгівлі та взаємної підтримки на шляху до ЄС. Молдова залишається надійним сусідом", — наголосила Санду.

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