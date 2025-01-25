Президентка Молдови Мая Санду прибула до Києва

Президентка Молдови Мая Санду прибула із робочим візитом до Києва. У планах зустріч із Володимиром Зеленським та обговорення важливих питань.
Про це Мая Санду написала у мережі Х.
"Сьогодні в Києві на переговорах із Президентом Зеленським. Я привезла рішуче послання підтримки Україні та її народу. Їхня мужність забезпечує наш мир. Ми обговоримо питання безпеки, енергетики, інфраструктури, торгівлі та взаємної підтримки на шляху до ЄС. Молдова залишається надійним сусідом", — наголосила Санду.
In Kyiv today for talks with President @ZelenskyyUa. I bring a strong message of support for Ukraine and its people. Their courage secures our peace.— Maia Sandu (@sandumaiamd) January 25, 2025
We’ll discuss security, energy, infrastructure, trade, and mutual support on the EU path. Moldova remains a reliable neighbour.