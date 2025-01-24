Росія атакує газовий ринок ЄС і б'є по українських сховищах
Росія атакує газовий ринок ЄС і б'є по українських сховищах
Судитимуть закарпатського депутата, який переправляв через кордон військовозобов'язаних
Судитимуть закарпатського депутата, який переправляв через кордон військовозобов'язаних
Лубінець повідомив про розстріл росіянами полонених українських військових, прокуратура почала розслідування
Лубінець повідомив про розстріл росіянами полонених українських військових, прокуратура почала розслідування
Бої за Часів Яр і Торецьк. Наступна ціль ворога — Костянтинівка
Бої за Часів Яр і Торецьк. Наступна ціль ворога — Костянтинівка
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
Президент України: заморожування війни було б виграшним для росіян
Президент України: заморожування війни було б виграшним для росіян
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
ГоловнаПолітика

Уряд визначив повноваження Міністерства єдності і створив Агенцію національної єдності

Кабмін також затвердив скорочену назву нового відомства.

Уряд визначив повноваження Міністерства єдності і створив Агенцію національної єдності
засідання уряду 24 січня 2025 року
Фото: Пресслужба КМУ

24 січня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою визначив діяльність Міністерства національної єдності, а також прописав його повноваження і сфери компетенції. 

Як ідеться на сайті Міннац’єдності, серед повноважень відомства:

  • забезпечення формування та реалізації державної політики з питань національної єдності та спільного розвитку; української національної самосвідомості; інформаційної політики єдності України та стратегічних комунікацій;
  • ⁠формування та реалізація державної політики з питань забезпечення визначених законодавством України прав та інтересів осіб, які виїхали за кордон, зокрема внаслідок збройного конфлікту. А також створення умов для їх добровільного повернення до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання в Україні;
  • сприяння в координації з МЗС задоволенню національно-культурних, освітніх і мовних потреб осіб, які виїхали за кордон;
  • сприяння утвердженню української національної ідентичності й української громадянської ідентичності.

Також Кабмін схвалив створення Агенції національної єдності, яка працюватиме у сфері управління міністерства. Ця структура допоможе реалізувати ініціативи щодо взаємодії з українською спільнотою і громадськими організаціями у країнах перебування.

Постановою затвердили і скорочену назву міністерства — Міннац’єдності.

  • 3 грудня 2024 року Кабінет Міністрів перейменував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності. Керувати відомством призначили Олексія Чернишова.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies