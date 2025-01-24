Уряд визначив повноваження Міністерства єдності і створив Агенцію національної єдності

24 січня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою визначив діяльність Міністерства національної єдності, а також прописав його повноваження і сфери компетенції.

Як ідеться на сайті Міннац’єдності, серед повноважень відомства:

забезпечення формування та реалізації державної політики з питань національної єдності та спільного розвитку; української національної самосвідомості; інформаційної політики єдності України та стратегічних комунікацій;

⁠формування та реалізація державної політики з питань забезпечення визначених законодавством України прав та інтересів осіб, які виїхали за кордон, зокрема внаслідок збройного конфлікту. А також створення умов для їх добровільного повернення до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання в Україні;

сприяння в координації з МЗС задоволенню національно-культурних, освітніх і мовних потреб осіб, які виїхали за кордон;

сприяння утвердженню української національної ідентичності й української громадянської ідентичності.

Також Кабмін схвалив створення Агенції національної єдності, яка працюватиме у сфері управління міністерства. Ця структура допоможе реалізувати ініціативи щодо взаємодії з українською спільнотою і громадськими організаціями у країнах перебування.

Постановою затвердили і скорочену назву міністерства — Міннац’єдності.