"Президент поставив задачу повернути всіх депортованих з України дітей", - Зарівна

Станом на 24 січня в рамках ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернули 1,037 дітей. Про це у панельній дискусії "Викрадені, щоб убивати: озброєння українських дітей Росією", що пройшла на базі Українського дому в Давосі, заявила радниця очільника Офісу президента, операційна директорка президентської ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

“Говорила про системну стратегію Росії щодо українських дітей. Це не просто випадкові викрадення — це цілеспрямована політика знищення майбутнього України. Росія перетворює наших дітей на знаряддя війни через три жорстокі етапи: фізичне вилучення, стертя ідентичності та мілітаризацію”, - відзначила представниця ОП.

Участь у дискусії також узяли відомі українські та міжнародні експерти — Леді Гелена Кеннеді (британська правозахисниця та співголова Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA), Натаніель Реймонд з Єльської гуманітарної дослідницької лабораторії, Микола Кулеба (засновник фонду "Save Ukraine") та Кайса Оллонгрен, колишня міністерка оборони Нідерландів.

“Станом на сьогодні в рамках ініціативи Bring Kids Back UA ми вже повернули 1,037 дітей. Ще тисячі українських дітей досі залишаються в Росії або окупації, піддаючись систематичній індоктринації та мілітаризації. Працюємо над тим, щоб повернути всіх, таку задачу поставив Президент”, - зазначила Зарівна.