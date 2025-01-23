Волонтери «Української команди» передали партію дронів підрозділу Сил спецоперацій на Курський напрямок

«Українська команда» передала партію дронівбійцям 6 Окремого підрозділу «Рейнджер» ССО. Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«Передали ще одну партію FPV-дронів 6 підрозділу «Рейнджер» Сил спеціальних операцій. Вже завтра вони битимуть ворога на Курському напрямку», - йдеться у повідомленні.

У волонтерському штабі зазначають, що підрозділ «Рейнджер» створений вже під час повномасштабної війни за стандартами НАТО.

Раніше повідомлялося, що за 1000 днів повномасштабної війни «Українська команда» передала бійцям на передову понад 2500 дронів, більш ніж 80 автівок, десятки систем Starlink, РЕБів, тепловізорів тощо.