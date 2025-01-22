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Глава дипломатії ЄС погодилась з Трампом, що Євросоюз “недостатньо витрачає” на оборону

Кая Каллас зауважила, що слабкість Європи може провокувати Росію до агресії.

Глава дипломатії ЄС погодилась з Трампом, що Євросоюз “недостатньо витрачає” на оборону
Кая Каллас
Фото: mke.ee

Головний дипломат ЄС Кая Каллас заявила, що блок повинен прислухатися до вимоги президента США Дональда Трампа витрачати більше коштів на оборону, передає Радіо Свобода. 

Вона зазначила, що минулого року країни-члени ЄС колективно витратили в середньому 1,9% ВВП на оборону. Тоді як Росія витрачає 9%. 

“Ми витрачаємо мільярди на наші школи, соціальне забезпечення, охорону здоров’я. Але якщо ми не будемо інвестувати більше в оборону – все це буде під загрозою. Нездатність Європи інвестувати у військовий потенціал також посилає небезпечний сигнал агресору. Слабкість запрошує його нападати. Президент Трамп має рацію, кажучи, що ми витрачаємо недостатньо. Настав час інвестувати”, – сказала вона.

За її словами, Євросоюзу потрібні інвестиції від держав-членів і приватного сектору, а також із спільного європейського бюджету.

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