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Зеленський привітав Дональда Трампа з інавгурацією

Президент України назвав Трампа "рішучим".

Зеленський привітав Дональда Трампа з інавгурацією
Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у мережі "Х" привітав новообраного президента США Дональда Трампа з інавгурацією.

"Вітаю президента Дональда Трампа та американський народ з інавгурацією! Це день змін, а також надій на розв’язання багатьох проблем, зокрема й глобальних викликів", — написав президент Зеленський.

Також глава держави додає, що Трамп "завжди рішучий, і проголошена ним політика миру завдяки силі дає шанс на зміцнення американського лідерства та досягнення надійного й справедливого миру – це найголовніше".

Як зазначив Зеленський, наразі вирішується, яким буде це століття, і всі мають діяти разом, щоб "це століття було великим та успішним для демократій, а не для тих, хто бажає нам усім невдачі".

Він побажав Трампу успіхів і зазначив, що з нетерпінням очікує активної та взаємовигідної співпраці. "Разом ми сильніші і можемо дати світу й нашим народам більше безпеки, стабільності та економічного зростання".

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