Умєров обговорив постачання та виробництво озброєння із начальницею Штабу оборони Канади

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з начальницею Штабу оборони Канади генералом Дженні Каріньян, під час зустрічі сторони обговорили співпрацю у сфері постачання і виробництва озброєння.

Про це у соцмережі Facebook розповідає Рустем Умєров.

"Окреслив напрямки, за якими потребуємо нарощення поставок: засоби ППО, важка бронетехніка та окремі види боєприпасів. Також розраховуємо на співпрацю у сфері deepstrike. Це стосується як постачання західних зразків, так і сприяння українському виробництву далекобійної зброї", - написав Умєров.

Під час зустрічі команда Міноборони поінформувала канадську сторону про безпекові пріоритети України: стабілізація фронту, завдання ударів по критичних об’єктах ворога, розбудова української промисловості.

Мііністр оборони додав, що завдяки інвестиціям союзників Україна є одним з лідерів у виробництві БпЛА, наземних роботизованих систем та систем РЕБ.

Рустем Умєров подякував уряду Канади за підтримку, зокрема у фінансуванні виробництва українських дронів за "данською моделлю". За підсумками зустрічі, очільник Міноборони наголосив, що Канада рішуче налаштована посилювати допомогу Україні.