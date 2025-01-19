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Умєров обговорив постачання та виробництво озброєння із начальницею Штабу оборони Канади

Сторони обговорили важливі питання щодо безпекових пріоритетів України.

Умєров обговорив постачання та виробництво озброєння із начальницею Штабу оборони Канади
Рустем Умєров та Дженні Каріньян
Фото: Рустем Умєров, Facebook

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з начальницею Штабу оборони Канади генералом Дженні Каріньян, під час зустрічі сторони обговорили співпрацю у сфері постачання і виробництва озброєння.

Про це у соцмережі Facebook розповідає Рустем Умєров.

"Окреслив напрямки, за якими потребуємо нарощення поставок: засоби ППО, важка бронетехніка та окремі види боєприпасів. Також розраховуємо на співпрацю у сфері deepstrike. Це стосується як постачання західних зразків, так і сприяння українському виробництву далекобійної зброї", - написав Умєров.

Під час зустрічі команда Міноборони поінформувала канадську сторону про безпекові пріоритети України: стабілізація фронту, завдання ударів по критичних об’єктах ворога, розбудова української промисловості.

Мііністр оборони додав, що завдяки інвестиціям союзників Україна є одним з лідерів у виробництві БпЛА, наземних роботизованих систем та систем РЕБ.

Рустем Умєров подякував уряду Канади за підтримку, зокрема у фінансуванні виробництва українських дронів за "данською моделлю". За підсумками зустрічі, очільник Міноборони наголосив, що Канада рішуче налаштована посилювати допомогу Україні.

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