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Умєров провів зустріч із керівниками МЗС і представниками дев’яти країн Південно-Східної Європи

Говорили про потреби Сил оборони і ситуацію на фронті.

Умєров провів зустріч із керівниками МЗС і представниками дев’яти країн Південно-Східної Європи
зустріч Рустема Умєрова із представниками 9 країн Південно-Східної Європи
Фото: Facebook/Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із міністрами закордонних справ та представниками дев’яти країн Південно-Східної Європи, серед яких - Албанія, Боснія і Герцеговина, Молдова, Північна Македонія, Румунія, Словенія, Туреччина, Хорватія та Чорногорія.

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зустріч Рустема Умєрова із представниками 9 країн Південно-Східної Європи
Фото: Facebook/Рустем Умєров
зустріч Рустема Умєрова із представниками 9 країн Південно-Східної Європи

За словами Умєрова, під час розмови обговорили результати 25-го засідання формату «Рамштайн». Український міністр закликав делегації активно долучатися до роботи оборонних коаліцій для забезпечення нашої держави всім необхідним. Також під час зустрічі ішлося про безпекову ситуацію в Україні та хід операцій у Покровську, Курську, на Харківщині та в Чорному морі.

«Основні потреби Сил оборони: посилення ППО, масштабування виробництва дронів, постачання засобів далекобійного ураження, забезпечення військових сучасною технікою. У 2025 році спроможності українського ОПК можуть сягнути 35 млрд доларів. Для цього важливі інвестиції з боку партнерів, створення спільних підприємств для максимального розкриття потенціалу нашого ВПК», - заявив глава Міноборони.

зустріч Рустема Умєрова із представниками 9 країн Південно-Східної Європи
Фото: Facebook/Рустем Умєров
зустріч Рустема Умєрова із представниками 9 країн Південно-Східної Європи

Умєров додав, що Україна готова розширювати співпрацю з балканськими країнами у сферах оборонних технологій і тренування військовослужбовців.

зустріч Рустема Умєрова із представниками 9 країн Південно-Східної Європи
Фото: Facebook/Рустем Умєров
зустріч Рустема Умєрова із представниками 9 країн Південно-Східної Європи

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