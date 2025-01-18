Міноборони повідомило про поглиблення співпраці з НАТО в сфері наукових досліджень

Йдеться не тільки про військово-технічну та технологічну компоненти, а й загалом розвиток воєнної науки.

Міністерство оборони України та Організація з науки та технологій НАТО (NATO Science and Technology Organization – STO) координуватимуть наукові дослідження у військовій сфері, повідомляє пресслужба оборонного відомства.

“До цієї роботи будуть залучені представники наукових установ, військових вищих навчальних закладів, а також військові частини та установи із структури Міноборони”, – поінформував заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

За його словами, такі представники військових, освітніх та наукових установ, зокрема, формуватимуть спільну програму діяльності та братимуть участь у засіданнях Ради з науки і технологій НАТО (STB).

“Це додаткова можливість примножити наші зусилля у сфері безпеки та оборони. Досвід українських науковців у поєднанні із сучасними інноваційними підходами фахівців держав-членів НАТО має дати якісний результат для обопільного застосування в ході бойових дій”, – прокоментував ініціативу директор Департаменту військової освіти і науки Міноборони Володимир Мірненко.

Він додав, що йдеться не тільки про військово-технічну та технологічну компоненти, а й загалом розвиток воєнної науки як системоутворюючої сфери знань про закони, характер війни, підготовку збройних сил і держави до війни, форми та способи її ведення.

STO – це допоміжний орган НАТО, створений для задоволення науково-технічних потреб Альянсу та держав-партнерів шляхом обміну наукових знань, технологічних розробок та інновацій.