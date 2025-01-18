Дніпропетровську компанію викрили на співпраці з РФ

Правоохоронці викрили дніпропетровську компанію, яка допомагала РФ будувати ядерні лабораторії.

Про це повідомили у СБУ та в Офісі генпрокурора.

У 2022 році керівник товариства разом із своїми працівниками та представником резидента РФ переправив до держави-агресора матеріальних ресурсів на суму понад 115 тис доларів США. Це були профілі з корозійностійкої сталі, профілі та декор з алюмінієвого сплаву.

Фото: СБУ Переписка із російськими замовниками

Потім ці матеріали передали Об’єднаному інституту ядерних досліджень, розташованому у м. Дубна Московської області. Українську металопродукцію використовували для облаштування його службових приміщень. На базі інституту розробляються проєкти нових зразків ракетного озброєння з ядерним зарядом.

Щоб приховати міжнародні поставки, ділки спочатку відправляли товар підконтрольній компанії на Близькому Сході, а звідти здійснювали її реекспорт російським замовникам.

За даними слідства, фінансову звітність обох компаній вела головна бухгалтерка українського підприємства.

Фото: Офіс генпрокурора Викрили дінпропетровську фірму на співпраці із РФ

Під час обшуків за адресами компанії та в помешканнях фігурантів виявлено мобільні телефони, комп’ютерну техніку і документацію із доказами злочинної діяльності на користь РФ.

Правоохоронці затримали двох бухгалтерів товариства. Наразі їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативною застави у розмірі 3 млн грн та 900 тис грн. Вживаються заходи щодо встановлення місця перебування керівника товариства та представника резидента РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили власнику підприємства-виробника і трьом його підлеглим про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.