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Народного депутата підозрюють в організації незаконного перетину кордону

Він просив дозволу для виїзд за кордон начебто для власних водіїв. 

Народного депутата підозрюють в організації незаконного перетину кордону
Депутата підозрюють в організації незаконного перетину кордону
Фото: ДБР

Повідомили про підозру народному депутату України ІХ скликання в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та у підробці документів.

Про це повідомили Офіс генпрокурора та ДБР. 

За даними слідства, із липня 2022 року народний депутат, член Комітету з питань транспорту та інфраструктури, надсилав від свого імені листи до Державної прикордонної служби України про надання дозволу на виїзд чоловіків під виглядом водіїв, які нібито мали його супроводжувати за кордоном.

Задокументовано 23 випадки, коли на підставі листів народного депутата 18 чоловіків призовного віку перетнули державний кордон без нього, адже він на час їх перетину або вже перебував за кордоном або не виїжджав з країни взагалі.

Наразі тривають обшуки за місцем проживання підозрюваного та інших причетних осіб. 

Також нардепу вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який буде подано для розгляду слідчим суддею.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

  • На початку січня прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України Олександра Дубінського та його колишнього помічника за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.
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