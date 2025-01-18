​Держесекретаря часів Авакова підозрюють у заволодінні мільйонами та хабарництві

Повідомили про підозру держсекретарю МВС часів Авакова Олексію Тахтаю. Його підозрюють у заволодінні мільйонними коштами та одержанні хабаря.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії корупції.

Зазначається, що у 2020 році Тахтай забезпечив перемогу заздалегідь визначеної компанії в тендері на закупівлю обладнання для відеоспостереження та контролю доступу для будівель МВС.

Попри те, що вартість цього обладнання була значно завищеною, держустанова перерахувала ці гроші, внаслідок чого зазнала збитків на понад 16 млн грн.

У повідомленні йдеться, що задля отримання перемоги у цій закупівлі, підприємець через громадську організацію передав Тахтаю у безоплатне користування чотири авто преміум-класу загальною вартістю понад 6 млн грн.Після звільнення Тахтая з посади ці автомобілі були передано у його власність через договір пожертви.

В декларації за 2023 рік Тахтай вказує три авто: BMW X5 2015 року, Mercedes Benz GLS 2020 року та Range Rover 2013 року.