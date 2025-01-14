Нардепа Дубінського внесли до Реєстру корупціонерів

Підставою стало рішення Київського апеляційного суду, який відмовив у задоволені апеляційної скарги.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло чинного народного депутата до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Про це пише пресслужба НАЗК.

Прізвища нардепа не вказують, але із матеріалів справи можна зрозуміти, що йдеться про Олександра Дубінського.

Підставою внесення до Реєстру стало рішення Київського апеляційного суду, який відмовив у задоволені скарги на рішення Печерського районного суду міста Києва.

В березні минулого року Печерський суд розглянув протокол НАЗК та визнав посадовця винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбачено ч. 2 ст. 172-7 КУпАП «Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів».

Тоді прокурор в суді довів, що народний обранець, будучи підозрюваним у кримінальному провадженні, діючи в умовах реального конфлікту інтересів, протиправно використав свої депутатські повноваження, надіславши депутатські звернення до Міністерства охорони здоров’я та ДБР, щоб отримати відомості, необхідні для реалізації своїх особистих інтересів, жодним чином не пов’язаних із його депутатською діяльністю.