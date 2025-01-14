Нардепа Дубінського внесли до Реєстру корупціонерів

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло чинного народного депутата до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
Про це пише пресслужба НАЗК.
Прізвища нардепа не вказують, але із матеріалів справи можна зрозуміти, що йдеться про Олександра Дубінського.
Підставою внесення до Реєстру стало рішення Київського апеляційного суду, який відмовив у задоволені скарги на рішення Печерського районного суду міста Києва.
В березні минулого року Печерський суд розглянув протокол НАЗК та визнав посадовця винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбачено ч. 2 ст. 172-7 КУпАП «Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів».
Тоді прокурор в суді довів, що народний обранець, будучи підозрюваним у кримінальному провадженні, діючи в умовах реального конфлікту інтересів, протиправно використав свої депутатські повноваження, надіславши депутатські звернення до Міністерства охорони здоров’я та ДБР, щоб отримати відомості, необхідні для реалізації своїх особистих інтересів, жодним чином не пов’язаних із його депутатською діяльністю.
- Наприкінці грудня минулого року апеляція підтвердила вину нардепа Дубінського в адмінправопорушенні. Тоді суд призначив покарання у вигляді штрафу.
- У вересні минулого року Дубінський отримав підозру - його та помічника викрито на повторному сприянні у незаконному перетині кордону.
- Через декілька днів ДБР завершило розслідування справи Дубінського, Деркача та Кулика про держзраду.
- Першу підозру депутату оголосили 8 серпня 2023 року. Вона була пов'язана з виїздом депутата за кордон нібито для супроводу на лікування батька. Слідчі встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів. У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу – супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок.
- Всього депутат отримав три підозри: в підробці службових документів, у організації схеми виїзду за кордон військовозобов'язаного та в державний зраді.