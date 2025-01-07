Зеленський підписав закон про створення переліку терористичних організацій

Згідно із законом, обов’язки щодо формування і ведення переліку покладають на СБУ.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо формування та ведення переліку терористичних організацій (груп).

Про це йдеться у картці законопроєкту.

Закон запроваджує перелік терористичних організацій (груп), порядок включення/виключення таких організацій до/з переліку. Обов’язки щодо формування і ведення переліку покладають на СБУ.

До переліку включать організації (групи), які здійснюють терористичну діяльність на території України та/або за її межами та створюють загрозу національній безпеці України. Закон встановлює механізм та підстави включення до переліку і виключення із нього.

Зокрема включення організації (групи) до Переліку здійснюється з урахуванням загроз національній безпеці України на підставі:

відомостей, які сформовані міжнародними організаціями, членом яких є Україна;

виявлення факту існування терористичних організацій, груп або зв’язку з терористичними організаціями, групами чи терористами.

Рішення про включення або виключення організації (групи) до/з переліку приймає голова Служби безпеки України або особою, яка виконує його обов’язки чи уповноваженим заступником. Включення/виключення здійснює Антитерористичний центр при СБУ на підставі висновку, погодженого із заінтересованими органами державної влади та розвідкою України.

Передбачено, що до Переліку не включають зареєстровані в Україні відповідно до законодавства політичні партії.

Перелік організацій буде формуватись публічно на офіційному вебсайті Служби безпеки України та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

Рішення про включення або виключення організації (групи) до/з переліку може бути оскаржено у суді.