Судитимуть екскомандира ТрО "Південь", який залучав бійців до будівництва маєтку

Йому загрожує вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Завершили досудове розслідування стосовно колишнього командувача регіонального управління сил територіальної оборони "Південь", який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

Про це повідомили у ДБР.

Обвинувальний акт направлено до суду.

У 2023 посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку. Вони понад рік будували дім, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Фото: ДБР Будинок для командувача

Посадовець наразі звільнений із ЗСУ та обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.