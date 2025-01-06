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Судитимуть екскомандира ТрО "Південь", який залучав бійців до будівництва маєтку

Йому загрожує вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Судитимуть екскомандира ТрО "Південь", який залучав бійців до будівництва маєтку
Командиру оголосили підозру у перевищенні службових повноважень
Фото: ДБР

Завершили досудове розслідування стосовно колишнього командувача регіонального управління сил територіальної оборони "Південь", який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

Про це повідомили у ДБР. 

Обвинувальний акт направлено до суду.

У 2023 посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку. Вони понад рік будували дім, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Будинок для командувача
Фото: ДБР
Будинок для командувача

Посадовець наразі звільнений із ЗСУ та обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

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