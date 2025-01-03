СБУ припинила "роботу" ще п'яти прокремлівських агітаторів

Служба безпеки припинила антиукраїнську діяльність ще 5-ти прокремлівських інтернет-агітаторів, які діяли у різних регіонах України. Трьох прихильників рашизму затримали, а ще двоє вже отримали реальні строки ув’язнення.

Про це повідомили у СБУ.

На Донеччині затримали одразу двох авторів антиукраїнських публікацій у російських "Одноклассниках". Один із затриманих – ворожий агітатор з прифронтового Мирнограда. Незважаючи на постійні російські обстріли, фігурант очікував на прихід окупантів, героїзував їхні злочини та намагався дискредитувати воїнів Сил оборони.

Ще один зловмисник проживав у місті Родинське і сподівався на повне захоплення регіону. Він робив публічні дописи на підтримку військових угруповань Росії, що воюють на Покровському напрямку, а також виступав за повне роззброєння України.

На Миколаївщині затримали мешканця Первомайська, який поширював в інтернеті заклики до державного перевороту в нашій країні. Для "розгону" ворожого контенту він використовував свій Ютуб-канал та сторінку у Фейсбуку із загальною аудиторією понад 10 тис. користувачів.

На цих платформах він агітував захоплювати адмінбудівлі держустанов і створювати так звані "альтернативні" органи влади.

Фото: СБУ Один із затриманих проросійських агітаторів

У Черкаській області 5 років тюрми отримала прокремлівська агітаторка з Уманського району, яку затримали взимку 2023-го. Зловмисниця вихваляла Путіна та виправдовувала захоплення території України. Щоб поширювати наративи Москви, жінка створила у соцмережах десятки профілів, які "втемну" оформила на своїх знайомих.

У Хмельницькому до 5 років ув’язнення засуджено місцевого жителя, що на своїй сторінці у "Вконтакте" розганяв зрежисовані кремлівськими пропагандистами відео, в яких популяризував Кадирова та підпорядковані йому угруповання бойовиків.