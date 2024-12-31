Президент підписав закон про відстрочку від мобілізації для близьких родичів зниклих безвісті на війні

Також відстрочку надаватимуть цивільним, яких звільнили з російського полону.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12104, який передбачає можливість відстрочки від мобілізації тим цивільним, у кого близький родич зник безвісти на війні.

Про це йдеться у картці законопроєкту.

Зазначається, що надаватимуть відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації жінкам та чоловікам, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.