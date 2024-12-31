​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
Саїд Ісмагілов, ексмуфтій мусульман України, молодший лейтенант 57 ОМПБр: «Москва залишиться ордою»
Саїд Ісмагілов, ексмуфтій мусульман України, молодший лейтенант 57 ОМПБр: «Москва залишиться ордою»
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
Територія щирості
Територія щирості
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)
Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)
Зеленський: вдалося повернути додому 189 українців
Зеленський: вдалося повернути додому 189 українців
Зеленський висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента США Джиммі Картера
Зеленський висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента США Джиммі Картера
Другий фронт для України: чому погроз Роберта Фіцо не треба боятися
Другий фронт для України: чому погроз Роберта Фіцо не треба боятися
ГоловнаПраво

Президент підписав закон про відстрочку від мобілізації для близьких родичів зниклих безвісті на війні

Також відстрочку надаватимуть цивільним, яких звільнили з російського полону.

Президент підписав закон про відстрочку від мобілізації для близьких родичів зниклих безвісті на війні
Володимир Зеленський
Фото: X / Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12104, який передбачає можливість відстрочки від мобілізації тим цивільним, у кого близький родич зник безвісти на війні.

Про це йдеться у картці законопроєкту. 

Зазначається, що надаватимуть відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації жінкам та чоловікам, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.

  • 20 листопада цей законопроєкт підтримали у Верховній Раді. За нього проголували 304 депутати. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies