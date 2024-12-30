​Голова Верховного Суду виступив за створення окремих військових судів

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко висловився за створення окремих військових судів.

Про це він розповів в інтерв'ю "Цензор.Нет".

"До початку відкритої фази агресії я не був прихильником окремих військових судів, бо чітко розумів, що національна судова система може впоратися з тими завданнями, що перед нею стоять. От ви кажете, що судді фахові, але чогось не розуміють. Та не може суддя не розуміти, якщо він іде на цю посаду. І це стосується не лише військового права. Наприклад, не кожен суддя має водійське посвідчення, але при цьому розглядає справи про дорожньо-транспортні пригоди. А складний економічний блок? А питання ухилення від сплати податків? Не кожен суддя може мати економічну, бухгалтерську освіту, але для того, щоб розібратися в питанні, є відповідні експертизи", - сказав Кравченко.

Він нагадав, що свого часу був доповідачем у резонансній справі сержанта Колмогорова, а згодом ще в одній, яка теж стосувалася військового - генерала Назарова.

В обох випадках військовослужбовці були засуджені до тривалих термінів покарання, але в першому випадку скасували рішення апеляційної інстанції і направили справу на новий розгляд. Така можливість є у касаційного суду. По генералу Назарову рішення було скасовано, а провадження – закрито, що рівнозначно виправданню.

"Але працювати із цими справами й ухвалювати у них рішення судам було достатньо легко, бо в обох справах були експертизи. Наприклад, у справі Назарова були залучені військові експерти КНІСЕ, які надали висновок. Суди двох інстанцій з ним погодились. А колегія Верховного Суду, проаналізувавши все, дала свою чітку позицію відносно того, чому ми не можемо погодитись. Не буду зараз переповідати деталі, їх можна прочитати в рішенні... Тому повторюся: до початку повномасштабної війни я не бачив необхідності в окремих військових судах. Але кардинально змінив свою позицію", - зазначив суддя.

Він пояснив свою позицію тим, що значно збільшилась чисельність армії, томі, на жаль збільшилась і кількість злочинів.

Кравченко наголосив, що система військової юстиції, включно з окремими судами, була ліквідована 14 років тому і згадав про 125 статтю Конституції, в якій прописано, що "створення надзвичайних та особливих судів не допускається".

"Не знаю, як хто трактує цю норму, а я трактую так, що для створення військових судів нам потрібно або змінити Конституцію, або йти через систему вищих спеціалізованих судів, так як було створено Вищий антикорупційний суд. Наприклад, так хочуть створити Вищий адміністративний суд – це задекларовано у вимогах про вступ України до Європейського Союзу", - додав голова Верховного суду.

Водночас він відкинув ідею створення військового суду за прикладом ВАКС.

"Уявіть, при тій кількості справ, які є нині по військових, створити один величезний суд у Києві і туди збирати справи з усієї України. Це технічно неможливо. Скільки там має бути суддів, щоб усе це розглянути?",- пояснив Кравченко.

Поки що відповідного законопроєкта за ініціативи президента не було.

"Резюмуючи, хочу підкреслити, що залишаюся прихильником того, що військова юстиція має бути. Однак для цього потрібні відповідні зміни до законодавства, а також час і матеріальне забезпечення. До того ж, ця юстиція має бути очевидно не тільки в судах. Повинно бути і військове публічне обвинувачення, а також військові адвокати. Щоб ті, хто займається захистом військових, теж це робили фахово. Окрім того, потрібні професійні військові експерти. Бо це дуже важливо. Знову ж таки, як бути з судом присяжних?" – зазначив Кравченко.

"Наприклад, з точки зору правової кваліфікації справи про самовільне залишення частин не є складними. Але питання, чи була об’єктивно оцінена обстановка, коли людина під загрозою загибелі приймала якесь рішення, дуже важливе. І для кваліфікації таких діянь, і для ухвалення вироку", – додав він.