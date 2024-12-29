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Жінка пропонувала прикордоннику хабар, аби той пропустив пасажира з фейковими документами про інвалідність матері

Водійка мікроавтобуса спробувала дати йому 200 євро.

У пункті пропуску “Вилок” у Закарпатській області жінка намагалася дати прикордоннику хабар, аби він пропустив пасажира з підробленими документами.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Водійка мікроавтобуса спробувала дати прикордоннику хабар у розмірі 200 євро, щоб її 28-річний пасажир з фальшивими довідками про інвалідність своєї матері перетнув кордон. З’ясувалося, що документи підроблені. 

Також перевірка вказала на те, що мати, котра разом із сином їхала у цій автівці, навіть не перебувала в Україні під час оформлення довідки. 

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Прикордонники задокументували факт надання неправомірної вигоди та передали справу поліції.

Прикордонники в пунктах пропуску з Польщею “Грушів” та “Краківець” минулого тижня виявили три фейкові “сімейні пари”.

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