Жінка пропонувала прикордоннику хабар, аби той пропустив пасажира з фейковими документами про інвалідність матері

У пункті пропуску “Вилок” у Закарпатській області жінка намагалася дати прикордоннику хабар, аби він пропустив пасажира з підробленими документами.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Водійка мікроавтобуса спробувала дати прикордоннику хабар у розмірі 200 євро, щоб її 28-річний пасажир з фальшивими довідками про інвалідність своєї матері перетнув кордон. З’ясувалося, що документи підроблені.

Також перевірка вказала на те, що мати, котра разом із сином їхала у цій автівці, навіть не перебувала в Україні під час оформлення довідки.

Прикордонники задокументували факт надання неправомірної вигоди та передали справу поліції.

Прикордонники в пунктах пропуску з Польщею “Грушів” та “Краківець” минулого тижня виявили три фейкові “сімейні пари”.