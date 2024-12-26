Посадовця Ізюмської МВА викрили на мільйонних махінаціях із єВідновленням

Правоохоронці викрили трьох учасників оборудки. Ще один переховується від слідства.

Посадовця Ізюмської МВА та його співучасників викрили на мільйонних махінаціях із єВідновленням.

Про це повідомили у Харківській обалсній прокуратурі.

За даними слідства, у січні 2024 року діючий на той період заступник начальника Ізюмської МВА, який одночасно був членом Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, спричинених збройною агресією РФ, розробив план заволодіння бюджетними коштами.

Він підшукав будинок в Ізюмі, який потребував ремонту, та організував подачу заяви від імені власника про отримання компенсації за зруйноване житло через державну програму єВідновлення. Посадовець звернувся до свого знайомого та розповів про схему. Товариш запропонував допомогу і залучив до оборудки свого рідного дядька, який був експертом та склав завідомо неправдивий висновок.

Вже надалі чиновник Ізюмської МВА забезпечив позитивний розгляд Комісією заяви про отримання компенсації за зруйноване житло і отримання двох житлових сертифікатів на загальну суму майже 1,5 млн гривень.

У березні 2024 року власник будинку, який нічого не знав про наміри фігурантів, отримав сертифікати. На цьому етапі зʼявилась ще одна фігурантка – теща заступника начальника Ізюмської МВА. Він розповів родичці про оборудку та відправив її до власника будинку укладати "договір". Вона продала чоловіку будинок у Краматорську в обмін на ці два сертифікати. Щоправда, оціночна вартість житла на Донеччині складала менше, ніж півмільйона. Сторони уклали угоду у нотаріуса, зазначивши як спосіб оплати житлові сертифікати.

Надалі теща перевела у готівку гроші з сертифікатів і склала довіреність, якою уповноважила зятя придбати на її ім’я транспортний засіб. Він купив тещі Nissan 2017 року випуску за 400 тис. гривень.

Фото: Харківська облпрокуратура Один із будинків, за які отримали житлові сертифікати

Правоохоронці встановили ще два аналогічні факти з будинками у м. Ізюм та с. Камʼянка Ізюмського району. Підшукавши ці два домоволодіння, щоб вони виглядали більш "пошкодженим від обстрілів", чиновник молотком та кувалдою організував розбір даху. За ці два будинки злочинна група отримала житлові сертифікати на суму майже 3,5 млн гривень.Проте гроші за ці два будинки учасникам оборудки не надійшли через те, що схему викрили правоохоронці.

Фото: Харківська облпрокуратура Один із викритих учасників схеми

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури посадовцю повідомлено про підозру за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великому розмірі, замаху на вказаний злочин та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України).

Його тещі інкриміновано ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України. Товаришу чиновника та експерту повідомлено про підозру у пособництві у вчиненні вказаних злочинів (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України).

Правоохоронці викрили трьох учасників оборудки. Експерт нині переховується від слідства, йому повідомлено про підозру заочно.